„Az önkormányzati fejlesztéseket ma már nem tudjuk csak egy évre vonatkoztatni, hiszen olyan összetett eljárási rendjük van – tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés, kivitelezés – amelyek sok időt vesznek igénybe, ezért gyakorlatilag minimum két év mire egy projekt zárul – kezdte Szaniszló János, Szendrő köztiszteletben álló polgármestere, majd így folytatta: – Így van ez nálunk is, a napokban adtunk át egy külterületi útfejlesztési projektet, kivitelezési szakaszban van két épületünk energetikai korszerűsítése és rövidesen kezdődhet egyik város részünk csapadékvíz elvezetés korszerűsítése. Ugyanakkor engedélyezési szakaszban van a szabadidő parkunk rekonstrukciója és még tervezési fázisban egy másik városrészünk csapadékvíz elvezetésének felújítása. Van olyan pályázati tervünk is viszont – egy belterületi útfejlesztés – amire nemrég nyújtottuk be a pályázatunkat. Mindez együttesen 1,4 milliárd forint fejlesztést jelent majd Szendrőnek az elkövetkező egy-másfél év távlatában. A város gazdasági helyzete ebben az évben eddig kiegyensúlyozottnak mondható, de nehezebb körülmények között gazdálkodunk, mint például az elmúlt évben. Ennek fő okaként elsősorban az elszabadult energia árakat említhetem és az általánosan megnövekedett inflációs helyzetet. Azt tapasztaljuk, hogy az energetikai cégek nagyon visszaélnek a helyzetükkel és finoman fogalmazva sem fogyasztó barátok – ahogy állítják –, sőt inkorrekt viselkedésük miatt nap mint nap meggyűlik az önkormányzatok baja.”

Segítségre lesz szükségük

„A több mint négy éve húzódó – leégett – sportcsarnokunk újra építése gyakorlatilag minden napra ad feladatot. Sajnos az elmúlt évek építőipari változásai jelentik a fő okot, mivel a rendelkezésre álló források nem elégségesek a kivitelezéshez, a város nem képes saját erőből megteremteni a szükséges pénzeszközt, ebben az esetben mindenképp kormányzati segítségre lesz szükségünk. Annyit mondhatok, hogy folynak az ez irányú egyeztetéseink.

A város a korábban megrendezett közösségi rendezvényeit – városnap, gazdanap – mindenképpen megrendezi, emellett sok kulturális-, sport- és közösségi esemény házigazdája Szendrő, amelyeket az intézményeink, egyesületeink szerveznek. Ezeknek az eseményeknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy jobban megismertessük a várost a külvilággal. Itt is megköszönöm ezen intézményeinkben, egyesületeinkben aktívan résztvevők munkáját, sokat tesznek Szendrő meg- és elismertetése érdekében. Nagy hangsúlyt helyezünk – főként a közösségi média révén – a szendrői mindennapok megismertetésében, mind a városban élők, mind az elszármazottak, mind pedig a külső érdeklődők számára. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, kapunk ezzel kapcsolatban, de sok jó tanácsot, ötletet is. Érezzük, hogy igénylik az emberek ezt a fajta tájékoztatást, ezért nem csak a város részéről, hanem intézményeink, egyesületeink, civil szervezeteink részéről is folytatjuk ezt a fajta közösségi életet a jövőben.

A közelmúltban nagyszerűen sikerült túratábort szervezett a szendrői természetjáró szakosztály. A program keretében a Rakacai-tavon egy napot kenuzással töltöttek a gyerekek

Forrás: PH

A következő esztendő az önkormányzati választás éve lesz. Azt szeretném elérni, hogy a 2019. évi választások során bekövetkezett helyzet ismételten ne következzen be Szendrőben. Nevezetesen azt kell elérnünk, hogy többségi akarat alapján, hiteles, az önkormányzatisághoz értő testület és polgármester irányítsa a jövőben a várost. Személy szerint én ehhez azzal járulok hozzá, hogy polgármester-jelöltként tervezek indulni a választásokon.”