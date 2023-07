A Zempléni Fesztiváli művészeti vezetője és idén fesztiváligazgatója Hollerung Gábor, a fesztivál rezidens zenekarának, a Budafoki Dohnányi Zenekarnak (BDZ) ügyvezető zeneigazgatójának szavaival élve, a Zempléni Fesztivál Magyarország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja, amely - nem titkoltan -, egy igen széles közönségréteget kíván megszólítani. Ez a filozófia a BDZ-től sem idegen, így természetesen alakult a folyamat, amelyben a BDZ nem csak többkoncertes résztvevőjévé, de egyfajta szellemi bázisává is vált a fesztiválnak.

Az igen különleges programoktól kezdve a népszerű műsorokig rendkívül sok stílus és műfaj megtalálható a programkínálatban. Aki ellátogat a Zempléni Fesztiválra, találkozhat komolyzenei koncertekkel, a BDZ és Hollerung Gábor nevéhez fűződő, emblematikus Megérthető zene koncerttel, Cinefonic filmzene koncerttel, jazzel, népzenével, világzenével, kamaraprodukciókkal, tánccal, gyerekprogramokkal, kiállítással és számos gasztronómiai élménnyel, hiszen a kisebb-nagyobb településeken megrendezett programokhoz sokszor kapcsolódik borkóstolási, uzsonnázási vagy épp vacsorázási lehetőség. A sokszínűség mellett a fesztivál másik fontos mozgatórugója a turizmus és a kultúra összekapcsolása. E két terület legmagasabb szintű összefonódását, egymás általi erősítését, segítését kívánják szolgálni a szervezők.

Az évről évre bővülő törzsközönséggel szoros kapcsolat alakult ki. Ez érzékelhető volt idén tavasszal is a fesztivál idei megrendezése körüli bizonytalanság kapcsán küldött rengeteg érdeklődő és bíztató e-mail, telefon, üzenet folyamából is. A bizonytalanságot az okozta, hogy a tavalyra várt állami támogatásokról kiderült, utólag sem érkeznek meg, az idei támogatási lehetőségek pedig nagyon lassan kezdtek csak körvonalazódni. E nyomás alatt a fesztivál eddigi igazgatója vissza is lépett. De a hosszú bizonytalanság után végül egy váratlan fordulat beindította az idei fesztivál megszervezhetőségéhez vezető folyamatokat. Egy magánszemély, Sándor József, aki eddig is támogatója, szponzora volt a fesztiválnak, kiállt a meggyőződése mellett, miszerint a Zempléni Fesztivál hagyományát muszáj folytatni. Ezt a hitvallását tettel is megerősítette: igen jelentős összeget ajánlott fel a fesztiválnak. E történésekkel párhuzamososan Hollerung Gábor magára vállalta a fesztivál megszervezésének teljes felelősségét, a fesztiváligazgatói feladatokat.

Mindezeket érzékelve sokakban megindult a „buzgalom”, s most úgy tűnik, a mecenatura megvalósulása valóban ösztönzőleg hat a Kormány számára is; onnan is megérkezett a támogatási szándék híre. Magyarországon ez a fajta osztott teherviselés úttörő kezdeményezés, e cikk írója és a fesztivál szervezői remélik, hosszú távon is gyökeret tud ereszteni.

A Zempléni Fesztivál célja a fenntarthatóság és a továbbfejleszthetőség. „Bízunk benne – mondja Hollerung Gábor -, hogy évről évre még színesebb, még gazdagabb, még változatosabb, még több műfajt, koncertet, színházi előadást, táncot, kiállítást, gyerekprogramot felvonultató, a turizmussal egyre szorosabban összefonódó fesztivállá válunk. Hiszen már most is mi vagyunk az ország talán legsokszínűbb művészeti fesztiválja.”

Weboldal:

https://www.zemplenifesztival.hu/

facebook:

https://www.facebook.com/ZempleniFesztival

Jegyvásárlás:

https://zf.jegy.hu/