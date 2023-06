A nőies és kortalan megjelenéshez

A szövetkabátot klasszikusan télre és őszre szokás viselni, hiszen igencsak meleg anyagtípusról van szó. Ilyenkor, amennyiben egy igazán nőies és sikkes megjelenést szeretnénk, viselhetjük a szövetkabátot magassarkú csizmával, aminek a sarka lehet vastagított és platform is. Ezen kívül remekül áll hozzá a chelsea és a western jellegű csizma. Mindegyik modell esetében kiváló megjelenést kaphatunk, főleg, ha csizmanadrággal vagy egy stílusos sötét farmerrel kombináljuk az outfitünket. Viselhetünk ezekhez a csizmákhoz azonban ruhát is. A kötött ruha egy szép övvel kiváló választás lehet a hűvös mindennapokra. Ha pedig egy kicsit üzletiesebb öltözködést szeretnénk, próbáljuk a szövetkabátot meleg blézerrel, csinos nadrággal és csizmával kombinálni.

Szövetkabát és sneaker a sportos sikkességhez

A szövetkabátot jól tudjuk kombinálni sneakerrel, főleg, ha olyan minimalista modellekről van szó, mint amilyeneket a Calvin Klein kabát is képvisel. A sikkes megjelenéshez pedig nem kell más, mint egy minőségi és letisztult dizájnnal rendelkező bőr sneaker. Csodásan mutat a szövetkabáttal, és akár még bőrnadrágot, illetve ruhát is viselhetünk hozzá. Az ilyen sportosabb stílushoz egyébként jól mutatnak a nőies táskák is, ugyanakkor egy lezserebb shopper vagy válltáska is jól választás.

Milyen szövetkabátot érdemes választanunk?

Ha szeretnénk a szövetkabátunkat sokáig csinosan és elegánsan is viselni, akkor egyértelmű, hogy a klasszikus örök stílusú modellek közül válasszunk. Ezek az A-vonalú kabátok, a karcsúsított fazonok és az enyhén karcsúsított modellek többek között. A gallérjukat tekintve állógalléros, dupla galléros, de akár kapucnis is lehet a szövetkabátunk. A hosszát pedig az ízlésünk szerint válasszuk ki, habár télre és őszre legalább egy combközépig érő fazont nézzünk, hiszen az fog minket melegen tartani. A hosszú szövetkabátok is praktikusak lehetnek, viszont ott figyeljünk arra oda, hogy nem mindig mutat jól minden cipőhöz. Lapos talpú modellekkel például a hosszú szövetkabát képes összenyomni az alakot. Viszont egy klasszikus térdig érő kabátnál ez nem történhet meg. Az ilyen kabáthosszal rendelkező modelleket jól tudjuk viselni mindenféle lábbelihez. Az is fontos, hogy a szövetkabátból valódi minőséget válasszunk. Az olcsó szövetanyag ugyanis szó szerint pillanatok alatt kibolyhosodik, amíg a minőségi szövetkabátok hosszú évek múltán sem. Hol találunk ilyen kabátokat jó árakon? A női szövetkabát Answear kínálatában számtalan jól ismert minőségi márka szövetkabátjai közül választhatunk, amik között egészen különleges darabok is találhatóak.