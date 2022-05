A piaci folyamatok alakulása miatt jelentősen megnőtt az igény a nikkel iránt, amely a rozsdamentes alapanyagok egyik fő ötvözője is. A kihívást az jelenti a gyártóknak, hogy vagy találnak más beszerzési lehetőségeket, vagy igyekeznek más ötvöző anyagokban gondolkozni. Ez késztette a rozsdamentes bútorok gyártására szakosodott ATInox Plusz Kft.-t arra, hogy olyan alapanyagokat részesítsenek előnyben, amelyek könnyen és jó áron beszerezhetőek, ezáltal kímélhetik a vevő pénztárcáját.

Bővítik a termékcsaládot

A cég a minél szélesebb vásárlói igények kielégítésére egy olyan nagykonyhai rozsdamentes bútorcsaládot tervezett, amelyet az optimalizált gyártástechnológiának és a mérsékelt áron beszerzett alternatív alapanyagnak köszönhetően alacsony áron tud értékesíteni. Az új fejlesztésű ATInox Basic bútorcsalád fő vonzó ereje, hogy raktári késztermék, és azonnal megvásárolható, nem kell esetenként heteket várni a gyártásra. Az új termékek vásárlóbarát áruk mellett hosszú élettartamúak, rozsdamentes minőségűek, könnyen tisztíthatóak, kifejezetten nagykonyhákba szánva. Az az egyik legnagyobb előnye a szériának, hogy nagy darabszámú készlettel rendelkeznek az adott termék típusokból. Online megrendelés esetén 2-3 munkanapon belül már a vevőnél lehet a megvásárolt bútor. Személyes vásárlás esetén azonnal elviheti és használhatja a konyhájában. A termékcsalád most tovább bővül, hiszen hamarosan gyártásba kerülnek az új tervezésű fali polcaik.

Univerzális fali polcokról van szó, tehát a vásárló dönti el a felfüggesztés módját, mely gazdaságosabb helykihasználást eredményez. Jellemzője még a gyors és könnyű összeszerelés. Egyedi háztartásokba is tökéletes, kedvező ára és egyszerűsége miatt. Ezekre a Basic termékeikre 30 napos pénz-visszafizetési garanciát vállalnak, magán és céges vásárlások esetén is, néhány feltétel teljesülésekor. Természetesen továbbra is forgalmazzák a jelenlegi bútorcsaládjukat, amely a prémium kategóriát képviseli, ezeket kizárólag megrendelésre gyártják.