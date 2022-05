Az alábbiakban bemutatunk pár olyan „újdonságot”, ami valóban megkönnyíti a sofőrök mindennapjait.

Szivargyújtós kütyük – minden mennyiségben

Aki bármilyen sofőr állás révén keresi a kenyerét, az minden bizonnyal tisztában van vele, hogy hány különféle eszközből készülnek autóban is működtethető, szivargyújtóba dugható verziók. Viszont azt kevesen tudják, hogy ezekből nem csak vízforraló meg töltő létezik, hanem egy sor más egyéb praktikus eszköz is. Akadnak például ilyen rezsók, rizsfőzők, de még elektromos borotvák is. Mindezek pedig nem is kerülnek többe, mint a hagyományos változataik. Számtalan sofőr esküszik ezekre, jelentősen megkönnyítik a hosszú utakat. Ezért mikor sofőrállás után nézelődünk, érdemes előre gondolkodnunk az efféle apróságokat illetően. Ha mást nem is, néhány szivargyújtós kütyüt feltétlen megéri beszereznünk.

Bluetooth eszközök

Nem csupán bluetooth-os hangszórókra érdemes gondolnunk ilyenkor. Manapság már számtalan egyéb olyan eszköz is akad, ami ezt a technológiát hasznosítja. A hangszóró mellett ébresztő órát, rádiót és elektromos fagyasztóládát is beszerezhetünk bluetooth-os vezérléssel. Ez nem csak azért praktikus, mert egyetlen mobilon kezelhetünk mindent, de a kamionban a szűkös helyeken nem kell állandóan megkeresni és beállítani ezeket a kütyüket.

Napelemes cuccok

A napelem rendkívül praktikus megoldást jelent. Ha pihennünk kell, igen praktikus lehet a reggeli fényben feltölteni a mobilunkat vagy a napelemes powerbankot. Energiát takarítunk meg vele, praktikus és remek helyettesítője lehet az elemes cuccoknak.