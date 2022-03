– Az elmúlt időszakot szerencsésnek mondhatjuk Sajópálfala életében – mondta Fekete Zoltán, a település polgármestere. Sajópálfala régi vágyai valósultak meg részben a közelmúltban. Megújult például a buszvégállomás, új csapadékvíz-elvezető rendszert alakítottak ki, és felújíttatták a községben lévő utak egy részét.



– Túl vagyunk az orvosi és fogorvosi rendelő fűtésének korszerűsítésén, és szigeteléssel is elláttuk ezeket az épületeket. Az önkormányzat épülete is energetikailag megújult, a tájházat pedig felújíttattuk – sorolta, majd folytatta: falugondnoki szolgálatot és falubuszt nyertek pályázat útján, valamint nagy örömükre a település óvodáját is lakhatóbbá tették, elhagyott ingatlanokat is vásároltak hasznosítás céljából.



Fekete Zoltán, Demeter Zoltán és Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke

– A Sajópálfalán élők megelégedésére településünk élhetőbbé és lakhatóbbá vált – jegyezte meg Fekete Zoltán. Hangsúlyozta, a felújításokat a Magyar Falu Program pályázatain keresztül nyerték. – Köszönet jár ezért Magyarország Kormányának és Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnknek.



Fekete Zoltán polgármester a következő évek terveiről is beszélt. Mint fogalmazott, szeretnének pályázni útjaik teljes felújítására, új bölcsőde építésére, és az orvosi rendelőt is bővítenék, valamint a tervei között szerepel a faluházuk infrastruktúrájának fejlesztése is.