A lakossági támogatások – köztük a nyári diákmunka, a tehetségeket támogató Bursa Pályázat, a ballagó diákok jutalmazása, az iskolakezdési támogatás, a kirándulás szervezése – mellett jelentős eredményeket tud felmutatni Hernádbűd a településfejlesztés terén is.

A község polgármesterétől, Majoros Bélánétól megtudtuk: önerőből valósították meg a közvilágítás korszerűsítését. Pályázat útján újítottak fel egy belterületi útszakaszt, amellyel a helybeliek életminőségének javításához nagyban hozzájárultak. Ugyancsak pályázat útján tudtak közterület-karbantartó gépeket beszerezni, amely a rendezett falukép kialakításához szükséges volt.

„A víziturizmus-pályázatunk már a kivitelezés szakaszába lépett” - Majoros Béláné polgármester

„A víziturizmus-pályázatunk kivitelezési szakaszába lépett, és hamarosan megkezdődik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztésére elnyert pályázat megvalósítása is” – számolt be a közeljövő eseményeiről a település vezetője. Az épület jelenleg a reformátusok gyülekezetének ad helyet, akik a műemlék református templom megkezdett felújítása miatt ezen a helyen tartják a gyülekezeti alkalmakat.

„Jelenleg a falugondnoki busz beszerzésére adtunk be pályázatot. Nagy szükségünk van az új gépjárműre, mivel a Covid elleni védekezésben, valamint a szakorvosi és háziorvosi szolgálat eléréséhez naponta végzünk szolgálatot a település lakói részére. Az egyházzal karöltve, a református egyház épületfelújítása és a temetőfejlesztés keretén belül urnafal építésére adtunk be pályázatot. Ezek mellett továbbra is keressük a lehetőséget a Fülelő kilátó felújítására, mivel faszerkezete az időjárás viszontagságai miatt meggyengült, cserére szorul.”

A község a Magyar Falu Program keretén belül belterületi útfelújításra is pályázik, amely szorosan kapcsolódna a Hernádbűd és Gibárt településeket összekötő 3707-es út felújításához. „Ennek a szakasznak a rekonstrukciója az igen leromlott állapota miatt halaszthatatlanná vált. Nagyon nagy szükség lenne erre a munkába járók és a mezőgazdaságban dolgozók biztonságos közlekedésének érdekében” – indokolta Majoros Béláné, aki az eddig elért pályázati lehetőségekért köszönetet mondott Magyarország Kormányának, segítő közreműködéséért pedig Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőnek. Egyben Hernádbűd meglátogatására és azokra a programokra invitálja a látogatókat, amelyeket a közösség összekovácsolására szerveznek a járványhelyzet enyhülésével.

(PR cikk)