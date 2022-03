„2019-től vagyok Legyesbénye polgármestere. Úgy gondolom, hogy ezalatt a rövid idő alatt mindenki számára jól látható fejlődések mentek végbe községünkben, hiszen az elavult középületeinket igyekeztünk a 21. századnak megfelelő állapotba hozni” – mondja el Lengyelné Bús Zita, a település polgármestere.



Az óvoda konyháját felújították és korszerűsítették, illetve konyhai eszközöket is beszereztek. A művelődési házban vizesblokkot építettek, és a homlokzatot újították fel. A polgármesteri hivatalban nyílászárókat és a héjazatot cserélték le, és szintén a homlokzat újult meg. Az orvosi rendelő belsejében fűtés-korszerűsítést, a villamos hálózat megújítását, mozgáskorlátozott-WC-helyiség kialakítását és belső festéseket, burkolásokat végeztek. Az épület belső megújulását kísérte új orvosi eszközök beszerzése is, már két egymást követő évben. A Petőfi úthoz tartozó egyik útszakaszt is sikerült újraaszfaltozni. Elnyert pályázatuknak köszönhetően folyamatban van az óvoda udvarára új óvodai játszóeszközök beszerzése és telepítése.





Először épül játszótér



– A lakosságnak egy nagyon régi vágya teljesül, hiszen idén megépül egy szabadidőpark, melyben játszótér, futókör és pihenőparkrész lesz kialakítva. Fontos, hogy településünkön most épül először játszótér. Véleményem szerint a lakosság is örül a fejlesztéseknek, hiszen a sokéves lemaradást igyekszünk pótolni, amit értékelnek az itt élők – mondja a polgármester.



Lengyelné Bús Zita hozzáteszi: a felsorolt fejlesztések olyan korszerűsítések, amelyeket állagmegóvás szintjén kellett volna korábban jó gazda módjára elvégezni. Jelenleg sikerült ezeket olyan állapotba hozni, hogy a mai kor színvonalának megfeleljenek, és mindenki komfortosan érezze magát bennük. Az intézmények működéséhez beszerzett eszközök nagyban megkönnyítik a mindennapi munkafolyamatokat. „Úgy gondolom, hogy a dolgozók megérdemlik azt, hogy jó munkakörülmények között dolgozzanak, jól érezzék magukat a munkahelyükön, hiszen akkor jobban is teljesítenek” – véli a településvezető.



A fejlesztéseket teljes mértékben állami támogatásból tudják kivitelezni. A polgármester szerint kistelepülésként saját forrásból egyáltalán nem lenne esélyük ilyen fejlesztésekre, ezért a Magyar Falu Program óriási lehetőség számukra. Ezenfelül a Belügyminisztérium pályázati lehetőségeivel is igyekeznek élni. Azon szerencsés települések közé tartoznak, amelyek a Tokaj-Hegyaljára érkező támogatásoknak is a részesei.





Középpontban a vízelvezetés



– Nagyon nagy álmunk, hogy a 30 százalékos kiépítettségű szennyvízhálózat 100 százalékosan kiépüljön, mely úgy néz ki, hogy hat településsel együtt konzorciumban 2023-ban megépül, jelenleg a szerződéskötések vannak folyamatban. Továbbá nagy probléma a csapadékvíz-elvezetés, hiszen árokrendszert kellene kiépíteni és a vízszabályázást megfelelően megoldani, mert csapadékos időjárás esetén sok családnál okoz gondot az esőzés. A jelenlegi pályázati rendszerben erre szakaszosan lesz lehetőségünk kérelmet benyújtani, ami azt jelenti, hogy a megépítés is szakaszosan történne meg. Terveink között szerepel az utak felújítása, aszfaltozása, melyre pályázatunkat már be is nyújtottuk – teszi hozzá a polgármester.



