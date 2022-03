– Településünkön az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult pályázati források segítségével – mondta Szilvai Attila, Tomor polgármestere. Sorolta is a beruházásokat: a védőgátat, amely védi a Tomoron élők ingatlanjait az árvíz okozta károktól. Burkolt csapadékvíz-elvezető rendszert alakítottak ki. Felújították a külterületi utakat, a temetőutat, valamint a templomokat és a parókiát is. Ingatlant vásároltak, amely a közösségi élet színteréül szolgál, és beszereztek gépeket és eszközöket is, például erőgépet, ágdarabolót és fűnyíró traktort.



– Támogatták a kistelepülési önkormányzati rendezvényeinket, a testvértelepülési napok megrendezését, valamint a településünkön átvezető országos közúthálózat felújítását – folytatta a polgármester. Hozzáfűzte, fontos az is, hogy 17 kilométerre van településüktől a nemrégiben átadott M30-as autópálya.



– Tomor remek földrajzi elhelyezkedéséből adódóan főként mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, így a projektek keretein belül megvásárolt erőgép és eszközök nagyban hozzájárulnak a település gazdasági életéhez – hangsúlyozta a település első embere. Hozzátette, a külterületi utak kialakításával a főként mezőgazdasággal foglalkozó gazdák közlekedése is megoldott. A temetőút felújításával a Tomorra látogatók könnyebben meg tudják közelíteni a kegyhelyet. A közösségi színtér kialakításához megvásárolt ingatlan nagyban hozzájárul a helyiek kulturális életének javításához, amely az utóbbi években egyre szükségesebbé vált.



A projekteket főként a Magyar Falu Program pályázatainak keretein belül valósítottuk meg. Szilvai Attila köszöni Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és a magyar kormány segítségét.



– A következő években az egyik legfontosabb tervünk az épp tervezés alatt álló, a település határában épülő víztározó, valamint a kulturális életet szolgáló komplexum megépítése, amely nemcsak a település ékköve és a közösségi élet színtere lenne, hanem egyben munkalehetőséget is biztosíthatna akár a fiataloknak, akár az aktív korúaknak és az ellátatlanok számára, hozzájárulva ahhoz, hogy a településünk vonzóbbá és élhetőbbé váljon. Szeretnénk azt is elérni, hogy az itt élők helyben maradjanak. A testvértelepülési napot 2022 áprilisában tervezzük megrendezni, amely kiváló lehetőség a határon túli kapcsolatok ápolására – fogalmazott Szilvai Attila, Tomor polgármestere.

