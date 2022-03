– Településünk életében az elmúlt évek fejlesztéseivel, beruházásaival évtizedes adósságot sikerült törlesztenünk – mondta Vaszily Szilárd, Kány polgármestere. Önkormányzatuk folyamatosan részt vesz a közfoglalkoztatási programokban, így náluk már régóta megvalósult a teljes foglalkoztatás. Nagy figyelmet fordítanak az idősek rendszeres gondozására, a zöldterületek karbantartására és községük virágosítására.



A polgármester sorolta még: megtörtént a belvízelvezető árokrendszerük mederlapozása, a művelődési házukban vizesblokkot alakítottak ki, és a tetőszerkezetet is felújították. A belterületi önkormányzati útjaik mindegyike új aszfaltréteget kapott. Fejlesztették a Közösségi teret, fűtés-korszerűsítést hajtottak végre a művelődési házukban, áttértek egy modern hőszivattyús megoldásra. Pályázati úton sikerült lecserélni a falugondnoki mikrobuszukat, valamint a közterületek karbantartására szolgáló kistraktort, és egyéb motoros gépeket is be tudtak szerezni. Legutóbb a ravatalozó és a művelődési házuk külső hőszigetelése valósult meg egyéb térkövezési munkálatokkal párhuzamosan.



– A Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve olyan eszközöket tudtunk vásárolni, melyek nélkülözhetetlenek egy-egy települési rendezvény alkalmával. A karácsonyi díszkivilágításunk is gyarapodott egy mesés rénszarvasszánnal – tudtuk meg Vaszily Szilárdtól. Hangsúlyozta, a kányiak örömmel fogadtak minden megvalósult fejlesztést, hiszen az ő mindennapjaikat tudták szebbé, komfortosabbá, biztonságosabbá tenni.



Vaszily Szilárd polgármester

– Egy ilyen kis település, mint Kány, a mezőgazdasági adottságain túl csakis turisztikai fejlesztéseiben bízhat. Projektjeinkkel élhetőbbé tudtuk tenni a falut, annak turisztikai vonzerejét is sikerült fokozni. Mára már nemcsak a műemlék görögkatolikus templomunk, nemcsak a rendezett falukép, a csodálatos erdős vidék, hanem a kányi rendezvények is vonzóak az érdeklődők számára – emelte ki a polgármester. A nagyobb volumenű fejlesztéseik mindegyike a Magyar Falu Program keretein belül valósult meg, de a közfoglalkoztatási programok is jelentősen hozzájárultak sikereikhez.



Vaszily Szilárd a terveikről is beszélt. Tervezik a kányi bekötőút felújítását a Magyar Közúttal együttműködve. Meg kell teremteniük a szélessávú internetre való rákötés lehetőségét, és a szennyvízhálózat kiépítését is szorgalmazniuk kell. Szeretnének létrehozni egy turistaházat is. Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, érdekelné őket egy, a helyben megtermelt termékek – gyümölcs, méz, tejtermékek – feldolgozását célzó pályázat.



– Képviselő-testületünk pályázati törekvései harmóniában kell, hogy legyenek Kány és a vidék felemelkedési lehetőségeivel. Ha mindannyian így dolgozunk, akkor továbbra is igaz lesz a szólás, hogy a csend is Kányba jár pihenni – fogalmazott a település polgármestere.

