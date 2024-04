Kitért arra is, hogy a táborokban nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra, 24 órás gyermekorvosi ügyelet gondoskodik a gyerekek testi és lelki egészségéről, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival van jelen folyamatosan mindkét táborhelyen, továbbá strandidőben vízimentők is vigyáznak a gyerekekre. A kerítéssel körbevett táborhelyeken biztonsági szolgálat valamint 24 órás kontrollal működő biztonsági kamera-rendszer ügyel arra, hogy illetéktelenek ne juthassanak be a táborokba – írta.

Hornung Ágnes közlése szerint a táborokba az ország bármely pontjáról – idén is – ingyenesen utazhatnak vonattal a gyermekek, amit az Erzsébet Alapítvány szervez és finanszíroz. Az erre vonatkozó igényt a jelentkezések beadásakor kell jelezni.