Cikkünk frissül!

ENSZ-szakértők: feltehető, hogy szexuális és tömeges nemi erőszak is előfordult a Hamász támadása során

Alappal feltehető, hogy szexuális erőszak és tömeges nemi erőszak is előfordult több helyszínen a radikális iszlamista Hamász Izrael elleni október 7-i támadása során - derül ki ENSZ-szakértők hétfőn közzétett jelentéséből.

A szakemberek csapata, amelyet Pramila Patten, az ENSZ fegyveres konfliktusokban elkövetett szexuális erőszakot vizsgáló különmegbízottja vezet, január 29. és február 14. között látogatott Izraelbe adatgyűjtésre, valamint a nemi erőszak eseteiről szóló információk kiértékelésére és hitelesítésére.

"Hiteles közvetett információkat is sikerült gyűjteni, ami szexuális erőszak egyes formáira utalhat, ideértve nemi szervek csonkítását, szexuális kínzást, vagy kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódot" - olvasható a 24 oldalas ENSZ-jelentésben.

A Hamász ismételten tagadta az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat.

"A küldöttség világos és meggyőző információkat talált arról, hogy a Gázai övezetbe hurcolt egyes túszokat szexuális erőszaknak vetették alá, és alappal feltehető, hogy az ilyen erőszakcselekmények folytatódnak" - áll a jelentésben.

A szakértői csoport szerint teljes körű vizsgálatra van szükség az elkövetett szexuális erőszakcselekmények nagyságrendjének felmérésére.

A szakemberek beszámoltak arról is, hogy megvizsgálták a palesztin férfiakkal és nőkkel szemben elkövetett szexuális erőszak eseteit is, amelyeket hatósági őrizetben, illetve a házkutatások során és ellenőrzőpontokon szenvedtek el. Ennek érdekében intézményes, illetve civil szervezeti forrásokon felül közvetlen interjúkra is támaszkodtak. Az ügyben megkeresték az izraeli igazságügyi minisztériumot és katonai főügyészt is, akik szerint nem voltak feljelentések az izraeli hadsereg tagjai ellen szexuális erőszak miatt.

António Guterres ENSZ-főtitkár már tavaly is az ilyen túlkapások gondos kivizsgálását sürgette mondván, hogy a "nemi alapú erőszakot mindenkor és mindenhol el kell ítélni".

"Az ENSZ azt állítja, hogy törődik a nőkkel, de miközben itt beszélünk izraeli nőket erőszakolnak és bántalmaznak a Hamász terroristái. Hol van az ENSZ hangja?" - jelentett ki hétfőn Gilad Erdan, Izrael állandó ENSZ-nagykövete a világszervezet Közgyűlésében.

Kíméletlen nyomást kell gyakorolni a Hamászra, hogy véget vethessünk a szexuális erőszaknak és haladéktalanul kiszabaduljanak a túszok

- tette hozzá Erdan.

Jiszráel Kac izraeli külügyminiszter a jelentés közzétételét megelőzően a nap folyamán közölte, hogy azonnali konzultációkra hazahívják az ország ENSZ-nagykövetét. Kac arra hivatkozott, hogy az ENSZ "megpróbálja agyonhallgatni a Hamász és szövetségesei által október 7-én elkövetett tömeges erőszakolásokat".

Kac bírálta Guterrest is, amiért nem hívta össze az ENSZ Biztonsági Tanácsát a vizsgálat eredményeinek megvitatására, valamint a Hamász terrorszervezetté nyilvánítása végett.

Ez történt hétfőn: