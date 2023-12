Cikkünk frissül!

A magyar kormányfő az együttműködésről azt mondta, hogy ez a diplomácia nyelvén a legszorosabb baráti, testvéri és politikai együttműködést fejezi ki.

Orbán Viktor szólt arról is, a magyarok az előző századot elvesztették, és most az a terv, hogy a 21. századot nem elveszítik, hanem megnyerik és ehhez keresik a szövetségeseket.

A kiemelt stratégiai státusz erről szól - közölte, hozzátéve, hogy a jövőben olyan szorosan akarnak együttműködni egymással, amennyire csak két nép és két ország teheti.

A magyar kormányfő a török elnökkel közös sajtónyilatkozatában úgy értékelt: ez komoly elköteleződés, amit annak reményében vállalnak, hogy mindaz, amit a török elnök programjában olvashattak - miszerint a következő száz év Törökországé lesz - valóra fog válni.

Orbán Viktor bejelentette: Magyarország uniós elnöksége során mindent megtesz annak érdekében, hogy modernizálják az EU és Törökország közötti vámuniót és a vízumliberalizáció ügyében is támogatja Törökországot.

A két ország gazdasági kapcsolatairól szólva kiemelte: a kereskedelmi áruforgalom mértékét az elmúlt több mint 10 évben megkétszerezték, 500 török vállalat dolgozik Magyarországon és 100 magyar cég Törökországban. Hozzátette: a magyarországi török befektetések folyamatosan, számban és értékükben is nőnek, és ezeket új területekre is kiterjesztették, így többek között vasútfejlesztési és hadiipari megállapodást is kötöttek.

A magyar kormányfő Törökország szerepét hangsúlyozta Magyarország biztonsága és energiabiztonsága szempontjából is. Úgy fogalmazott:

Magyarország nincs biztonságban Törökország nélkül, a Magyarországot fenyegető migrációt Törökország nélkül nem tudjuk megfékezni.

Kitért arra is, hogy az ukrán-orosz háborúban Törökország az egyetlen, amelyik eddig eredményt tudott elérni a béketeremtés és megállapodás terén gabonaügyben, illetve most vette át Törökország a KFOR erők parancsnokságát is, ahol 465 magyar katona szolgál.

A kormányfő az energiabiztonságról szólva közölte: megállapodtak abban, hogy nemcsak szállítanak majd Törökországon keresztül földgázt, hanem vásárolnak is Törökországtól.