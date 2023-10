– A magyar szabadság napján köszöntjük a teljes világ magyarságát – fogalmazott Orbán Viktor az október 23-i ünnepi beszédében. A miniszterelnök Veszprémben elmondta, hogy a városba egy nappal korábban kellett volna érkezniük, mivel már október 22-én megalakították forradalmi szervezetüket – írja a Magyar Nemzet.

Veszprém elöl ment a keresztény városalapítások idején is

– jelezte a kormányfő. Mint mondta, hiba, ha valaki 1956-ot csak a főváros forradalmának látja, ezért méltó, hogy Veszprémben hajtanak fejet a forradalom hősei előtt.

Végeztek ki papot, munkást, földművest, tanárt és kommunista pártvezetőt is. Időst, fiatalt, nőt, férfit, budapestit és vidékit is

– szögezte le.

Orbán Viktor ünnepi beszédét a videó 39. percétől lehet visszanézni:

A magyar géniusz felvillanása

Veszprém 56-os mártírjára emlékezve a kormányfő úgy fogalmazott, Brusznyai Árpád is megértette, hogy 1956 az európai Magyarország hosszú időkre utolsó esélye, hogy kiszakítsa magát az európai kultúrát, a keresztény civilizációt, és a nemzetek létjogát tagadó bolsevik szocializmus világából. Ahogyan az egy évvel korábban az osztrákoknak sikerült is – mondta. Mint kifejtette, Brusznyai is tudta, zárnak az ajtók. Ha most nem sikerül kiszállnunk, az egész országot bevagonírozzák abba a szovjet kísérletbe, amely a kommunista embertípust és szovjet birodalmat akart létrehozni.

Ez a számvetés az oka, hogy a magyar szabadságharc nem az elnyomottak dührohama, és nem is a szabadságharc zabolátlan kitörése volt

– jelentette ki.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j3), Udvardy György veszprémi érsek (j2) és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter (b) Veszprémben 2023. október 23-án

Fotó: Benko Vivien Cher / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

„A magyar forradalom minden lélegzetelállótó hősiessége, halált megvető bátorsága mellett is józan, mértéktartó, és felelősségteljes mozdulat volt. A forradalom maga volt a magyar géniusz felvillanása, s ennek volt tőről metszett megtestesülése Brusznyai Árpád története” – mondta.

A miniszterelnök elmondta: Brusznyai Árpádot a szabadságharc leverése után a kommunisták kivégezték. – Nem azért ölték meg mert bűnös volt, hanem éppen azért, mert ártatlan – állapította meg a miniszterelnök. Mint mondta, a magyar lovagias nép, néha túlságosan is. Ezért fordul elő velünk az, hogy végül azok törnek ellenünk, akiket korábban megmentettünk, vagy éppen védjük őket.

Mindig elsőnek lenni

„Ma is elsők voltunk, akik Európát védtük a migrációtól, és elsőként javasoltuk a békét javasoltunk a háború helyett. Ma is elsők és egyetlenek vagyunk, akik vissza akarják tartani az európai népeket, hogy vakon meneteljenek bele egy újabb háborúba”

– mondta.

A magyar sors olyan mintázata ez, ami időről időre ismétli önmagát

– szögezte le Orbán Viktor. Elmondta, hogy Brusznyai Árpád ártatlan volt, aztán az emlékét is üldözték, hogy kitöröljék Veszprém történetéből, ami három évtizedre sikerült is.

Ma már tudjuk kik voltak Brusznyaiék, de ma már kimondani sem merjük a gyilkosok nevét. Dicsőség 1956 hőseinek

– húzta alá a kormányfő.

Jelezte:

a nemzetünk elég erős, hogy szembenézzen a hibáival, a hazaárulok is a nemzet részei, mint a balsors a Himnuszban.

„Október 23-át Veszprémben is november 4-e követte” – ismertette a miniszterelnök. Kiemelte, hogy 1956 végül 1990-ben győzött, annak öröksége nélkül pedig nem győzhettek volna.

A rendszerváltáskor a kommunistáknak csak akkor volt esélye ép bőrrel átlépni a demokrácia korszakába, ha bevallják bűneiket, majd amint bevallották, elvesztették a hatalmukat

– fogalmazott Orbán Viktor.

Nekünk 1989-ben csak az volt a dolgunk, hogy befejezzük azt, amit az ’56-osok elkezdtek. Hogy megmutassuk, 30 év kenyszerű hallgatás nem egyenlő a megbocsátással, és a történelmi számlát előbb utóbb be kell nyújtani

– jelentette ki. Mint kifejtette, az ítéletet Brusznyai szellemét követve szabad választásokon mondták ki, ahol bárki elindulhatott, még a kommunisták is. Mint mondta, az bizonyos: úgy szabadultunk ki a szovjetek megszállása alól, hogy Magyarországon nem volt polgárháború, egyetlen emberéletet sem veszítettünk, s ha kínnal is, elkerültük Magyarország gazdasági és politikai összeomlását.

Magyarország az egyetlen ország Európában, ahol 33 év alatt egyetlenegyszer sem kellett előrehozott választásokat tartani, és máig mi vagyunk a legstabilabb ország egész Európában

– jelentette ki. Hozzátette: 1956 győzött, és mi visszacsatlakoztunk az európai közösséghez, ez is része a történelmi elégtételhez.

A szabadság nem menekülés

„Európa azonban már nem az a hely, ahonnan kiszakítottak bennünket, s úgy látom egyre kevésbé az. Szabadságot akartunk, és Európa is a szabadság jegyében egyesült. Mást értünk szabadság alatt, s különbözőképpen képzeljük el a szabadságot is. Innen nézve úgy tűnik mintha a nyugatiak számára a szabadság valamiféle menekülést jelentene. Szabadulj meg attól, aminek születtél. Legalábbis változtasd azt meg. Nődd ki a múltadat, mint egy gyermekbetegséget. Változtass nemet, nemzetet, identitást. Cseréld ki az összes alkatrészt, és rakd magad újra össze, akkor szabad leszel. Mi Magyarországon másra vágytunk – mondta.