Valójában az a helyzet, hogy Brüsszel már most így, előre finanszírozza a magyar baloldal kampányát

- jelentette ki. Szerinte ez abból is látható, hogy sok olyan szervezet nyert most támogatást, amely baloldali médiumokat, apróbb portálokat működtet vidéken, például a debreceni önkormányzatot támadó portál is kapott ilyen típusú támogatásokat.

Hollik István felháborítónak nevezte, hogy míg Brüsszel - visszaélve a hatalmával - nem fizeti ki például a tanárok béremeléséhez szükséges forrásokat, nem adja oda a magyar családoknak és a magyar vállalkozásoknak járó uniós forrásokat, addig a baloldalt kifizeti.