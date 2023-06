Az egyik szemtanú a neve elhallgatását kérve azt nyilatkozta a lapunknak, hogy miközben a horgászbotot tartotta, arra lett figyelmes, hogy valami elsüvít a feje felett. Ezt követően, mikor felocsúdtak, hogy golyók repkednek mellettük, pánik lett úrrá a helyszínen. A versenyzők a földre fekve próbálták védeni a testüket, állítólag az egyik felállított sátort is átlyukasztotta egy eltévedt golyó.

Csakis a szerencsének köszönhető, hogy a helyi lakosok közül senki nem sérült meg. Nagyon féltünk. Csak kevésen múlt az életünk

– tette hozzá az egyik résztvevő, aki neve elhallgatását kérte a szerkesztőségünktől.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a sebesültek száma is jóval több lehetett annál, mint amit a helyi hivatalos szervek közzétettek. Állítólag több órán keresztül lehetett hallani a sorozatlövéseket az erdő mélyéről. Az észak-vajdasági város egy másik lakosa pedig azt mondta, hogy ő személy szerint legalább hat mentőautót látott az erdő felé tartani.

A szabadkaiak félnek, s nemcsak az erdő mentén, hanem a város egyéb pontjain is. Az illegális bevándorlók most már szinte bárhol előfordulhatnak, a központban, a játszótereken, a befogadóközpont környékén, a bevásárlóközpontoknál, de sokszor látni őket az autóbusz állomás környékén is.

Barta Vida is ott lakik. Onnan csak pár kilométerre van a migránsok számára létrehozott befogadóközpont. Kérdésünkre azt mondta, hogy ő is hallott arról, hogy a város Makkhetes részén összetűzések voltak, a sérültek számáról azonban csak a hivatalos tájékoztatás alapján szerzett tudomást.

Megerősítették a rendőri jelenlétet az észak-bácskai városban. Ezt írta a Facebook-oldalán Bojan Soralov. A helyi körzetvezető a posztjában úgy fogalmazott: a belügyminisztérium munkatársai járőröznek a város különböző pontjain, de ellenőrzik a határövezetet a közeli falvakban, így Hajdújáráson és Kelebián is.

Ennek ellenére a közösségi médiában a helyi lakosok arról számolnak be, hogy nem sokat javul a helyzet. Az erdő felől folyamatosan hallani a lövöldözéseket, melyekről videó is készült.

Szabadka központjában is szabadon sétálgatnak a migránsok. A Magyar Nemzet videóján jól látszik és hallatszik, ahogy egy illegális bevándorló gyakorlatilag kiabál a telefonba, s így sétál át a belvároson a színház előtt.

A helyiek elkeseredettek, azt mondták, magukra hagyták őket.

