Martin József Péter hosszú véleménycikkben taglalja, hogy miért porhintés csak a kormány vállalásai Brüsszel felé. Szerinte Magyarország jelenleg „Patyomkin-demokrácia”, működésének pedig „lételeme az intézmények részrehajló működése és a korrupció”.

– Bizonyíték sehol, a vádak általánosak, az ítélet már a vizsgálatok előtt kész – kommentálta Facebook-oldalán a véleménycikkben írtakat a Nézőpont Intézet. Szerintük a Transparency International magyar irodavezetője gyarmattartó stílusban fogalmazta meg véleményét a cikkben.

Az írásból kiderül, hogy Martin József Péter egyik jelöltje Bod Péter Ákos, aki jelenleg a Transparency International Magyarország felügyelőbizottságának az elnöke, korábban pedig Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt gazdasági kabinetjének is a vezetője volt - írja a Magyar Nemzet.

Az 1990-ben még MDF-es politikus országgyűlési képviselő és miniszter is volt, majd később az első Orbán-kormányt tanácsadással segítette. 2010 után is a jobboldal holdudvarába tartozott, az után fordult végleg szembe a kormánnyal, hogy elküldték a Századvég című folyóirat szerkesztőségéből. Nem telt el sok idő, és már Márki-Zay Péter környékén tűnt fel, aki vélhetően róla is beszélt, amikor a csalódott konzervatívok megszólítását ígérte a baloldali pártoknak és szavazóknak.

A Transparency második jelöltje szintén a saját emberük, Marschall Miklós, aki onnan is ismerős lehet a politika iránt érdeklődők számára, hogy Demszky Gábor SZDSZ-es főpolgármester mellett dolgozott 1990 és 1994 között. Az SZDSZ-t egy időben elnökként is vezető Demszky Gábor munkáját humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettesként segítette, a Transparencynál pedig regionális igazgató volt.

A véleménycikkében Martin József Péter által harmadikként megjelölt, vezetésre alkalmas ember is fellelhető a Transparency weboldalán, a „Rólunk” fül alatt. Jancsics Dávid korrupciókutatóként jelenik meg a balos médiában, a Nézőpont vele kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy abba a Magyar polip 2. című kötetbe írt tanulmányt, amelyben a DK-s Ara-Kovács Attila, a volt SZDSZ-es Magyar Bálint vagy az egykori alkotmánybíró, Vörös Imre is publikált. A kutatóintézet emlékeztetett arra, hogy tavaly ilyenkor Vörös még arról értekezett: a választások után hogyan lehetne feles többséggel alkotmányozni és az egész alaptörvényt hatályon kívül helyezni.

Így teljes a nyomásgyakorlás. A szervezet elvárása, hogy a korrupció elleni küzdelem érdekében létrejövő Integritás Hatóságot valóban független szaktekintély vezesse

– fűzte hozzá a névsorhoz a Nézőpont Intézet. Hozzátették: a névsor magáért beszél, és mindent elmond arról, hogy a Transparency mennyire szakmai és mennyire független szervezet.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.