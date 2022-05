Komjáti Zoltán a hat baloldali párt támogatásával lesz az Összefogás Szegedért Egyesület jelöltje a június 26-i időközi választáson. Komjáti a Jobbik szegedi elnöke, és már a 2019-es önkormányzati választáson is elindult Szeged város 1. számú választókerületében, de kikapott a kormánypártok jelöltjétől, Mihálffy Bélától – olvasható az Origo cikkében.

Botka László, Szeged baloldali polgármestere támogatásáról biztosította Komjátit, közös sajtótájékoztatón jelentették be a jelölt indulását, akit a hat baloldali párt is támogat.

Arról azonban nem ejtettek szót, hogy Komjáti Hitlert éltette Facebook-oldalán.

A náci Németország hírhedt köszöntését, a „Heil Hitler” szófordulatot szimbolizálja a 88-as szám. A 8-as az ábécé nyolcadik betűjét, vagyis a H-t jelöli, így a 88 jelentése HH, vagyis a Heil Hitler.

A jobbikos politikus ezt a jelölést lájkolta közösségi oldalán egy fotója alatti hozzászólásban.

Láthatóan a Jobbikot nem zavarja, hogy szegedi elnöke egy szélsőséges eszméket támogató politikus, ráadásul a baloldali szivárványkoalíció tagjai és Botka László polgármester is kiállnak a jelölt mellett.

Ez nem meglepő, hiszen a baloldal pártjai korábban is szemet hunytak egy-egy politikus szélsőséges, rasszista vagy antiszemita megnyilvánulásai felett, ha az érdekük úgy kívánta.

Emlékezetes a jobbikos Bíró László esete, akit mind a hat baloldali párt támogatott 2020-ban, a tiszaújvárosi-szerencsi időközi választáson.

Annak ellenére támogatták Bírót, hogy a politikus rendre antiszemita kijelentéseket tett, tetőcsúszdásoknak nevezte a zsidó közösséget, Budapestet pedig Judapestnek keresztelte át.

Az is látszik, hogy a Jobbik továbbra is ugyanaz a szélsőséges párt, amelyik korábban is volt, a baloldalon azonban ennek továbbra sincs következménye.

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: Komjáti Zoltán és Botka László (Forrás: Facebook/Origo)