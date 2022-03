Anonymus néhány napja a baloldali vezetésű III. kerület korrupciós pénzeinek visszaosztásáról mutatott be egy rejtett kamerás felvételt. A képsorok szerint Patek Gábor, a kispesti szocialista polgármester korábbi kabinetfőnöke és egy számunkra ismeretlen férfi egy autóban ad, illetve vesz át pénzkötegeket. A felvételen jól látható, ahogy a pénzt papírzacskóba teszik. Kettejük beszélgetéséből egyértelműen kiderül, hogy további összegek várhatók.

Ma átküldött egy 6 millióst a... Csak vissza kell adnom a pénzt a fontos embernek

– hangzott el. Azt nem tudni, hogy ki lehet a szóban forgó fontos ember, de Anonymus napokkal ezelőtt arra figyelmeztetett, jobb, ha mindenki igazat mond, hozzátéve, „még nagyon az elején vagyunk”.

Leleplező dokumentumok

Az álarcos alak nem várt sokáig, hiszen ma reggel egy újabb videóval jelentkezett.

Ezúttal olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek azt bizonyítják, hogy Patek Gábor tevékenyen részt vett Karácsony Gergely nyári előválasztási kampányának a szervezésében.

Egy 2021. augusztus 26-ai e-mail szerint Patek a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. Patek azt írta, hogy megrendelőként a Párbeszéd Magyarországért Pártot tüntessék fel, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a végfelhasználó a 99 Mozgalom lesz, „amely jelenleg nem jogi személy”.

Mint köztudott, a megrendelő, vagyis a Párbeszéd Magyarországért egyik társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester, aki nyáron még harcban állt a kormányfőjelölti posztért, ám októberben váratlanul visszalépett Márki-Zay Péter javára. A párt másik társelnöke az a Szabó Tímea, aki a korrupciós ügyletek miatt már említett III. kerületben a baloldal közös jelöltjeként vesz majd részt az országgyűlési választásokon. A végfelhasználóként említett 99 Mozgalom azt követően bontott zászlót, hogy tavaly májusban kiderült, Karácsony Gergely lesz az MSZP, a PM és az LMP közös miniszterelnök-jelöltje az előválasztáson. Ismert, hogy a 99 Mozgalom szervezte Karácsony kampányát.

Az üzlet meg is valósult, hiszen Anonymus az erről szóló számlát is mellékelte. A JCDecaux Hungary Zrt. által kiállított bizonylat szerint a 123 hirdetési felületért csupán 5,2 millió forintot kellett fizetni, hiszen az 51 millió forintos árból a Key Price Kft. közel 46 millió forint engedményt kapott.

Az álarcos alak szerint az, hogy Patek ilyen mértékű kedvezményt tudott elintézni, „nem teljesen szabályos”.

Üzenem ezért még egyszer az érintett politikusoknak: felesleges bujkálni és tagadni, minden ki fog derülni

– fogalmazott tegnapi videója befejezéseként Anonymus.

Célkeresztben a baloldali korrupció

Az álarcos figura már egy korábbi videójában jelezte, hogy Patek Gáborral, dr. Fischer Lászlóval és Deák Róberttel, illetve a III., a XVIII. és a XIX. kerületben végzett tevékenységükkel foglalkozik majd.

Patekről köztudott, hogy az MSZP-s Gajda Péter jobb keze, bizalmasa volt, egy ideig a kispesti polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott. Nevét főként akkor ismerhette meg a szélesebb közvélemény, amikor 2019-ben kiszivárogtak azok a kispesti hanganyagok, amelyeken Lackner Csaba helyi baloldali önkormányzati képviselő – bódult állapotban – részletesen beszámolt a kerület korrupciógyanús ügyleteiről.

Pateket vélhetően személyes szálak kötik Fischer Lászlóhoz és Deák Róberthez, hiszen mindhárman egymás Facebook-ismerősei.

A cégadatok szerint Fischer László ügyvédnek és Deák Róbertnek van egy közös vállalkozása, a RF Production Hungary Kft. A céget nem sokkal a 2019-es önkormányzati választások után hozták létre, főként reklámügynöki tevékenységgel foglalkozik. A társaság számos megrendelést is kapott a Kiss László DK-s polgármester vezette III. kerületi önkormányzattól. Fischer Lászlónak ugyanakkor van egy közös vállalkozása Kiss László polgármester feleségével is. A Sight-Tech Hungary Kft.-ben Fischer és Polyák-Kiss Ágnes egymást követték az ügyvezetői székben; jelenleg mindketten a gazdasági társaság tulajdonosai, Fischer pedig a cég ügyvezetője. A kft. már eddig is több önkormányzati megrendelést kapott.

A baloldal csak hallgat

A Mediaworks Hírcentruma Anonymus üzeneteit követően kérdéseket juttatott el a III., a XVIII., és a XIX. kerületi baloldali vezetésű önkormányzatokhoz azt tudakolva, hogy milyen kapcsolatban állnak Patek Gáborral, Deák Róberttel, illetve Fischer Lászlóval,

ám idáig egyik önkormányzat sem válaszolt a megkeresésünkre.

Szerkesztőségünk Patek Gábort, a kerületi korrupciós ügyek egyik főszereplőjét is keresi. Szeretnénk ugyanis megtudni, hogy honnan származtak a felvételen látható milliók, illetve, hogy ki az a fontos ember, akinek pénzt kellett adni.

Üzenetet hagytunk Szabó Tímeának is, aki a III. kerületben a baloldal közös jelöltjeként vesz majd részt az országgyűlési választásokon, ám a politikus ugyancsak hallgatásba burkolózott. A ma reggeli videót követően kérdéseket juttattunk el Karácsony Gergely főpolgármesternek is, arról érdeklődve, hogy milyen kapcsolat fűzi Patek Gáborhoz.

Borítókép: Részlet Anonymus legújabb videójából