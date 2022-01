A jobbikos politikus az antiszemita kijelentéseivel vált országosan ismertté. Forgács ezen átfogó vízió részeiként említette, hogy a kormány jelentősen megkönnyítette a gyermekek útját a szakképzésig a tankönyvek díjmentes biztosításával és az ingyenes iskolai étkeztetéssel, s azzal is megkönnyítették egy-egy szakma kitanulását, hogy a középiskolásoknak is elérhetővé tették a diákhitel felvételét. „Ehhez járul hozzá a kabinet azon igyekezete, hogy a három gyermeket nevelő anyák is mentesüljenek a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Ez óriási segítséget jelentene a cigány és hátrányos helyzetű családoknak, és a két másik intézkedéssel együtt egy átfogó, komprehenzív felzárkóztatási akciótervvé áll össze” – fogalmazott a szakértő. Hozzátette: a helyiekkel közvetlen kapcsolatban lévő és a régió sajátossá­gait ismerő parlamenti képviselőnek pedig az érintettek bevonásában kellene központi szerepet játszania, ám ha öncé­lúan vagy politikai okokból bírálja a kormány szándékát, akkor a segítségre szorulók körülményeit nemhogy javítaná, hanem rombolná, ami súlyos etikai kérdéseket is felvetne.