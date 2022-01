A kórházban a koronavírus-ellátás mellett a rehabilitációs tevékenységet is folytatják – mondta Varga János osztályvezető főorvos. Azokat a betegeket, akiknél felmerül a tüdőtranszplantáció egy előrehaladott stádiumú krónikus tüdőbetegség miatt, be tudják vonni a rehabilitációs programba, ahol nemzetközileg is elismert szakemberek foglalkoznak velük.