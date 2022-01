A belbiztonsági főtanácsadó elmondta, hogy a bevándorláspárti erők továbbra is politikai nyomás alatt tartják Magyarországot, amelyet a tényadatokra és a magyar emberek biztonsági igényére hivatkozva a leghatározottabban visszautasít a kormány. „Nem engedünk semmilyen politikai nyomásnak, továbbra is megvédjük a magyarok biztonságát és a magyar határt” – fogalmazott. Hozzátette: a tervezett betelepítésektől is megvédik Magyarországot, melyek „számos politikai megnyilatkozásban tetten érhetők az elmúlt hetekben”.