Az AC Milan elleni sikerrel a kék-feketék egészen elképesztő veretlenségi sorozatot produkálnak, ugyanis a Serie A-ban immár 27 találkozó óta nem találtak legyőzőre, és már tizenhét ponttal előzik meg a második Milant. Stefano Pioli csapata kevésbé bízhatott a pontszerzésben, mivel a legutóbbi öt derbit is elveszítette – kettőt a bajnokságban, kettőt a BL-ben, egyet az Olasz Szuperkupa tavalyi döntőjében. A Derby della Madonninának is nevezett rangadó elég egyoldalú lett, hiszen már az első félidőben is jobb volt az Inter, és a hátrányban lévő vörös-feketék a második félidőben sem tudták megfordítani az állást – írta meg az Origo.

Az Internazionale a huszadik bajnoki címét a városi, egyben ősi rivális Milan ellen biztosította be

Fotó: Luca Rossini / Forrás: AFP

Pofozkodós hangulatú derbi

A nyolcvanezer férőhelyes stadionban csak kb. 7500 Inter-szurkoló ünnepelhette a Milan elleni 2-1-es sikert és az azzal bebiztosított huszadik bajnoki címet. A Milan rendezőként nem volt elragadtatva a rivális örömétől, egyre hangosabbra kapcsolt zenével igyekezett elfojtani Simone Inzaghi és csapata ünneplését – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Ami azt illeti, a pályán is mindent megtett a Milan, hogy elrontsa az ünnepi hangulatot. Amikor a piros-feketék játékosai már érezték, hogy ez a pontszerzéssel nem fog menni, durvaságokkal jelentkeztek. Előbb Theo Hernández provokált verekedést, ami után a francia mellett az Interből Denzel Dumfries is piros lapot kapott, majd Davide Calabria vágta arcon Davide Frattesit.

Igazán kár, hogy az utolsó öt perc ennyire feszültté vált, addig sportszerű mérkőzés volt. Jól játszottunk, a második félidőben szerezhetünk volna még további gólt is, elégedett vagyok

– mondta Simone Inzaghi, az Inter vezetőedzője, talán elfelejtve, hogy a két csapat tagjai már a nyolcadik percben egymásnak ugrottak.