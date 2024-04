A francia csapat egygólos hátrányban várta a második felvonást, ráadásul Raphinha találatával még távolabb került a továbbjutástól, azonban a párharc menetében 180 fokos fordulat állt be, amikor az utolsó emberként szabálytalankodó Ronald Araujót kiállította a játékvezető.

A párizsiak emberelőnyüket kihasználva még a szünet előtt egyenlítettek Ousmane Dembélé révén.

A folytatásban egyértelmű fölényben futballozott a PSG, amely bő negyedóra alatt még két gólt szerezve a maga javára fordította a párharcot. A vezető találat után – Vitinha lőtte ki a jobb alsó sarkot 20 méterről – a katalánok mestere, Xavi belerúgott a negyedik játékvezető előtt lévő táblába, ezért a bíró piros lappal elküldte a kispadtól. Ezt követően is folytatódtak a Barcelona hibái, mert Joao Cancelo szabálytalanságából jutott büntetőhöz a rivális, amely ezzel megfordította a párharcot, miután Kylian Mbappé nem hibázott. A hátralévő időben bár volt helyzete a Barcelonának, de Robert Lewandowski lövését Gianluigi Donnarumma hárította, a túloldalon viszont a világbajnok Mbappé újra eredményes volt a hajrában, így végérvényesen lezárta a párharcot.

Pau Cubarsi, az FC Barcelona játékosa (b) próbálja feltartóztatni Kylian Mbappét, a Paris Saint-Germain játékosát a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének FC Barcelona - Paris Saint-Germain visszavágó mérkőzésén

Fotó: Emilio Morenatti / Forrás: MTI/AP

Dortmundban is a hazai csapat kezdett jobban, ami érthető, mert a Borussiának egygólos hátrányt kellett ledolgoznia. Bár a spanyoloknál Álvaro Morata is rontott ziccert, összességében a jobban és veszélyesebben futballozó sárga-feketék nemcsak egyenlítettek a párharcban, hanem előnybe is kerültek Julian Brandt és Ian Maatsen góljával.

A második félidőre viszont teljesen más hozzáállással futott ki a madridi rivális, amely húsz perc alatt egyenlített, azaz visszafordította a maga javára az állást.

A fordulatok sora ezzel nem ért véget, mivel az újra hátrányba kerülő Borussia ismét rákapcsolt, és négy perc alatt két gólt szerezve újra előnybe került, ezt pedig meg is őrizte a lefújásig.