Klopp nem engedi el...

Az angolok német edzője, Jürgen Klopp sem mondott le még a továbbjutásról.

– Elég régóta benne vagyok a futballban ahhoz, hogy tudjam, az ilyen párharcok két meccsből állnak. Csütörtökön lesz még egy meccs, száz százalékban arra összpontosítunk. Ha az Atalanta jut tovább, megérdemli, gratulálok az olaszoknak; de van egy másik opció is, hogy valami különleges történik. Amikor egy hete kikaptunk otthon 3–0-ra, közvetlenül a meccs után mindenki azt gondolta, hogy ez a párharc eldőlt. Ám azóta eltelt egy hét, itt vagyunk, és ez most már nem ugyanaz a helyzet – mondta Jürgen Klopp, akinek fontos döntéseket kell hozni a kezdőcsapat összeállításánál, beleértve Szoboszlai Dominik szerepeltetését is.