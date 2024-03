Már az első meccsen eldőlt a továbbjutás a Liverpool–Sparta Praha párharcban, hiszen az angolok magabiztos, 5–1-es győzelmet arattak a cseh fővárosban. Ám a visszavágót olyan elánnal kezdték az Anfield Roadon a Vörösök, mintha többgólos hátrányban lennének. Pedig nem ez volt a képlet, sőt, a továbbjutó kiléte nem volt kérdés.

Szoboszlai volt az ász

A Pool kezdőjében ezúttal is ott volt Szoboszlai Dominik, s egyből komoly szerepet vállalt a hazaiak vezető góljában.

A magyar középpályás a 7. percben ragyogóan passzolt a jobb oldalról a tizenhatoson belül teljesen üresen maradt Darwin Núnez, aki egy átvétel után higgadtan lőtt a bal alsó sarokba.

Innen pedig elindult a lavina, Bobby Clark, Mohamed Szalah és Cody Gakpo is betalált, pedig még csak 14 perc telt el a meccsből. Mintha a pályán sem lettek volna a prágaiak, úgy fociztak a liverpooliak, akiken látszott, hogy élvezik a játékot. A válogatottunk csapatkapitánya is nagyon jól futballozott, a gólpassza mellett is kiválóan osztogatta a labdákat. Az első félidő vége előtt azért életjelet mutatott magáról a Sparta. A 42. percben Veljko Birmancevics góljával szépítettek a prágaiak. A vendégszurkolók persze örültek a találatnak, de még ezzel is 9–2 volt az összesítésben.

Dominik a félidő elején köszönt be

Ugyanúgy kezdte a Liverpool a második félidőt, ahogyan az elsőt. A szünet után folytatódott az Anfield Road-i gálamérkőzés, ráadásul pont egy magyar góllal.

A 48. percben Szalah indította a jobb oldalon Szoboszlai Dominikot, aki lendületből rávezette a labdát Ladislav Krejcire. A magyar középpályás lövése ugyan kicsit megpattant a cseh csapatkapitányon, de Vindahlnak így sem volt esélye védeni.

🚨🚨| GOAL: Szoboszlai makes it FIVE!!



Liverpool 5-1 Sparta Prague

Ezzel már 5–1 volt az állás, de a Klopp-csapat csak nem állt le. Gakpónak a duplázás is összejött a csütörtöki El-meccsen. Nem mintha bárkinek is kérdéses lett volna a továbbjutó kiléte a találkozó előtt, a Liverpool nem lazsálta el a visszavágót, és magabiztos, látványos, de mindenekelőtt roppant eredményes játékkal 6–1-re nyert, és 11–2-es összesítéssel jutott az Európa-liga negyeddöntőjébe.