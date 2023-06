Inzaghi: többet érdemeltünk ennél Simone Inzaghi vezetőedző szerint csapata, az Internazionale többet érdemelt az 1-0-s vereségnél a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati, isztambuli döntőjében. Az olasz szakember együttese úgy maradt alul a Manchester Cityvel szemben, hogy az angolok vezető góljának megszerzése után több hatalmas gólhelyzetet is kihagyott, egy ízben pedig a felsőlécet találta el. "Még mindig azon gondolkozom, végül hogy nem sikerült betalálnunk. Ennél nyilván többet érdemeltünk volna" - jelentette ki a 47 esztendős tréner. "Egy ilyen este után nem szeretnék senkit kiemelni, se elmarasztalni. A mérkőzés előtt is elmondtam, egyik játékosomat sem cserélném le másra, ma pedig a világ is látta, miért" - dicsérte csapatát Inzaghi. Az edző szerint labdarúgói megmutatták, hogy fel tudják venni a versenyt olyan erős ellenféllel is, mint a Manchester City. "A találkozó után minden játékosomat egyesével megöleltem, mivel fantasztikusak voltak. A szurkolók más végeredményt érdemeltek volna, de bízom abban, hogy boldogok amiatt, amilyen teljesítményt nyújtottunk" - fogalmazott a vezetőedző, aki szerint bátran támadtak, és így vesztettek el egy meccset, amit nem kellett volna elveszíteniük. "Értékes tapasztalatokat gyűjtöttünk, ezzel a hozzáállással, háttérrel és elhivatottsággal leszünk még itt" - tekintett előre Inzaghi, aki 2021-es kinevezése óta két Olasz Kupát és két olasz Szuperkupát nyert a milánóiakkal. "Nagyon csalódottak vagyunk, főleg, mert úgy kaptunk ki, hogy egyenrangú partnerei voltunk a Citynek" - tette hozzá Federico Dimarco, az olaszok védője. A szombati mérkőzés egyetlen gólját Rodri szerezte a 68. percben, a Manchester City amellett, hogy a bajnokság és az FA Kupa megnyerése után triplázott a mostani idényben, története első Bajnokok Ligája-győzelmét ünnepelhette.