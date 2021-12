Amy Winehouse emlékére új kiállítás nyílik Londonban. Az Amy: Beyond the Stage, vagyis az Amy: A színpadon túl című kiállítás, amely a 10 éve elhunyt énekesnő személyes tárgyai, fotói mellett egy művészi installációt is bemutat, péntektől látható a Design Museumban.

Winehouse számos ruháját és fellépőruháját is megtekintheti a közönség. Az április 10-ig tartó kiállítás összeállításában részt vett Naomi Parry, az énekesnő egykori stylistja is. A bemutatott felvételeken pedig Winehouse családja körében, nyaralásokon, vagy világsztárrá válása előtti fellépésein látható.

A kiállítás fókuszában azonban Amy Winehouse zenéje és énekesnői jelentősége áll.

A rajongók láthatják kézzel írott szövegeivel és rajzaival teli jegyzetfüzeteit, híres kék Daphne Fender Stratocaster gitárját. A művészi installáció egy 2007-es fellépésén alapul, amelyen elénekelte Tears Dry On Their Own című dalát.

A Black to Black című második stúdióalbumával 2006-ban vált pillanatok alatt világhírűvé, a lemezt több mint 20 millió példányban vásárolták meg. Az énekesnő számára azonban a hírnév hamar túl nagy teherré vált, alkohol- és drogproblémái lettek. A brit bulvársajtó egészen 27 éves korában, 2011. július 23-án alkoholmérgezés miatt bekövetkezett haláláig minden lépését követte.