Ugyanakkor Kínát nem fenyegeti, hogy kifogyna a fehér aranyból. Ausztrália lítiumexportja éves szinten 15 százalékkal nőtt az év első öt hónapjában, és a teljes export 96 százaléka Kínába irányul. A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint a 2030-ig tartó évtizedben a lítium értéke hússzorosára nő, és Kína már most is vezető szerepet tölt be a világ lítiumpiacán.

Az ázsiai állam a világ lítiumtermelésének több mint felét finomítja, a globális akkumulátorcella-kapacitás 77 százalékát, az akkumulátorok alkatrészgyártása tekintetében pedig a világ termelésének a hatvan százalékát ellenőrzi.

A 2030-ig globálisan tervezett kétszáz óriási akkumulátorgyárból 148 Kínában található. A Földön a legnagyobb lítiumtartalékok az US Geological Survey szerint Chilében vannak, mintegy 7,5 millió tonna. A második és harmadik legnagyobb készlet Ausztráliában 5,7 millió, illetve Argentínában 2,7 millió tonna mennyiségben áll rendelkezésre. Kínának, az Egyesült Államoknak, Zimbabwénak, Brazíliának és Portugáliának együttesen mintegy 2,6 millió tonnányi készlete van.

Ezzel szemben Európa vezető járműipari országában, Németországban a Szövetségi Földtudományi és Természeti Erőforrás Intézet (BGR) legfrissebb számításai szerint

a lítium nem áll elegendő mértékben rendelkezésre a német közlekedés szerkezetátalakításának ambiciózus céljainak eléréséhez

– írta a Focus.de. A BGR szakértői szerint a következő nyolc évben a globális lítiumkereslet évente legalább 310 ezer tonnára nő. A globális lítiumtermelés azonban stagnál. Ennek okai között szerepelnek a bányászat államosítására irányuló törekvések, például Chilében. 2016-ban csak alig kevesebb mint 45 ezer tonnát állítottak elő a Földön. Egy évvel később a lítiumipar erőteljesen növekedett, és a termelési volument csaknem meg tudta duplázni. A 2018-as évben mintegy 95 ezer tonnára nőtt a kitermelés. Azóta azonban a bányászat ismét csökken. A nyersanyaghelyzetre való tekintettel Európában irreálisnak tűnik a 2030-ig kitűzött 15 millió elektromos autóra vonatkozó cél.

Borítókép: Elektromos és hibrid SUV-k készülnek az Opel eisenachi gyárában / AFP / Martin Schutt