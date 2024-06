Remek szezont tudhat maga mögött a szlovén Rudi Pozeg Vancas. A DVTK támadója nem csak a gólszerzésben jeleskedett a 2023/24-es évadban, hiszen azon túl, hogy 7 találattal ő lett a 2. a diósgyőriek házi góllövőlistáján, 7 gólpasszt is adott, és ebben nála senki nem volt jobb a piros-fehéreknél, a most véget ért szezonban.

A 30 éves labdarúgó, – aki 30 bajnokin 2380 percet töltött a pályán, és ezzel ő volt az ötödik legfoglalkoztatottabb diósgyőri játékos, és bizonyára e tekintetben is dobogós lett volna, ha az idény utolsó két meccsét nem kell kihagynia bokasérülése miatt, – rendkívül kapós, sok csapat szívesen látná a soraiban.

A Borsod Online és az Észak-Magyarország osztályzatai alapján a 2. legjobb diósgyőri játékosnak – akinek 5,93-as volt átlaga – nincs menedzsere, saját magát képviseli, szerződéskötésben pedig jogi végzettségű felesége van a segítségére. A pár gyerekkora óta ismeri egymást, több mint 10 éve együtt vannak, és mivel Rudi Pozeg Vancas neje, Pia, Ljubljanában dolgozik jogászként, a Miskolc és a szlovén főváros közötti 650 kilométeres távolságot kell leküzdeniük ahhoz, hogy találkozzanak.

Emiatt tűnhet jónak az FC Fehérvár megkeresése a labdarúgó számára, de más országokból is vannak megkeresései támadónak, a hírek szerint még Szaúd-Arábiából is, ahol kimagasló fizetéseket adnak a játékosoknak.

Rudi Pozeg Vancas távozásának egyik legnagyobb akadálya az, hogy élő szerződés köti a DVTK-hoz, annak ellenére, hogy transfermarkt.com oldalon az szerepel, hogy a kontraktusa a Diósgyőrrel a mostani hónap végén lejár. A szlovén támadóval tavaly kétéves szerződést kötöttek a piros-fehérek, és honlapunk információja szerint ebben semmilyen opció, még kivásárlási ár sem szerepel, így a DVTK döntheti el, hogy milyen áron engedi el a támadót. Úgy tudjuk, hogy ezt az összeget több százezer Euróban határozta meg a Diósgyőr, annak érdekében, hogy a csatár esetleges távozása esetén, akár élő szerződésű játékossal pótolhassák a csapat egyik legjobbját.