Úgy tűnik, az idén a Medárd napjához kötődő csapadékos nyár eleji időszak is hetekkel hamarabb kezdődött a szokásosnál. Az elmúlt három hét záporos, zivataros időjárása országszerte jelentősen csökkentette a tavasszal felhalmozódott csapadékhiányt, sokfelé jóval több esett az átlagosnál. Sajnos az elmúlt napokban felhőszakadások és jégesők is kialakultak helyenként jelentős károkat okozva.

Néha túlságosan sok a csapadék

A hét közepétől átmenetileg csökkent a csapadékhajlam, és szombat estig kevesebb helyen lesznek záporok, akkortól azonban ismét többfelé számíthatunk csapadékra – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a met.hu.

Feltöltődtek a talajok

- Ahogy korábban is jeleztem a csapadékos, meleg időnek köszönhetően meglehetősen – két-három héttel is – korábbra tevődött a gyümölcsök érése és ez tapasztalható a szántóföldi növények fejlődésénél is – mondta el portálunknak Taskó Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei elnöke. Ezzel párhuzamosan már készülünk az aratásra és gyümölcsszüret is javában folyik – tette hozzá. Ahogy a mostani adatokból becsülni lehet – ha nem lesz extrém időjárási gond – például aszály – jó közepes termésmennyiségre lehet számítani az idén – fejtette ki az elnök.

Jégeső is előfordulhat

A mögöttünk álló egy hétben több napon is sokfelé alakultak ki záporok, helyenként felhőszakadással, jégesővel járó heves zivatarok hazánkban. A tíz napos csapadékösszeg nagy területen 30 és 60 milliméter között alakul, kisebb foltokban valamint az Alföld déli és keleti részén esett ennél jóval kevesebb. Az elmúlt harminc nap csapadékmennyiségében is jelentősek a területi különbségek, a Dunántúlon és az északi országrészben többfelé mérhettünk 100 milliméternél is többet, míg az Alföld déli és keleti tájain többfelé csak 25-50 milliméter esett. Ez utóbbi területeken illetve a Cserehátban és Pápa térségében van 10-35 milliméter csapadékhiány, míg az ország jelentős részén 10-40, foltokban 50-100 milliméterrel több esett az ilyenkor szokásosnál az elmúlt egy hónap során. A kilencven napos csapadékösszegben is az ország délkeleti felén mutatkozik negatív, nyugati és északi részén pozitív anomália a sokéves átlaghoz képest. A talajnak nem csak a felszínközeli, hanem sokfelé a felső fél méteres rétege is alaposan átnedvesedett. Az Alföld déli és keleti tájain előfordulnak még mindig igen száraz, aszályos területek is, bár ezek kiterjedése a héten tovább csökkent. A mélyebb talajréteg nedvességtartalma azonban ezeken a helyeken is bőséges, így összességében a felső egy méteres talajrétegben országszerte megfelelő mennyiségű nedvességet találnak a növények. A hőmérséklet a május végi 25-30 fokos maximum értékekről előbb a Dunántúlon, majd hétfőn és kedden országszerte 25 fok alá esett vissza, de szerdától ismét melegedés kezdődött. A minimum értékekben nem történt számottevő változás, jellemzően 10-15 fok közé hűlt le éjszakánként a levegő. Az őszi vetések két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. Sokfelé sárgák már a gabona és repce táblák, elindult az érés folyamata. A szemképződés és – növekedés vízigényes fenológiai fázisaiban a legtöbb helyen kielégítő mennyiségű nedvességet találtak a talajban, mostantól már a napos, száraz, de nem forró időjárás lenne a kedvező számukra. Sajnos a felhőszakadások által érintett területeken megdőlt, és vízben álló állományokat is látni.