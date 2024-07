A DVTK Hun-Therm női kosárlabda együttesének kerete még nem teljes, a bajnokcsapat ezen a héten csütörtökön délelőtt sajtótájékoztatót tart, amelyen a tervek szerint új játékosokat jelentenek be, és a 2024/25-ös évad céljait is ismertetik.

A kerettel kapcsolatban az már korábban napvilágot látott, hogy 12 játékos marad a tavalyi évadból.

Négy magyar, köztük a három válogatott, Aho Nina, Kányási Veronika és Lelik Réka szerződést hosszabbított, és Tenyér Zsófia is így tett. A légiósok közül a litván Monika Grigalauskyte, az amerikai Kaila Charles, a montenegrói válogatott Milica Jovanovic és a francia, szerb kettős állampolgárságú Ana Tadic is itt szerepel az új évadban (utóbbival játékossal kapcsolatban néhány napja napvilágot látott, hogy nem lesz ott az olimpián a francia válogatott tagjaként, mert a keretszűkítés áldozata lett). Négy fiatal is folytatja a piros-fehéreknél: az egyaránt 18 éves Aho Tyra és Fárbás Eliza, a 19 esztendős Toman Petra és 20 éves Oláh Fruzsina.

A változások

Két játékos viszont biztosan nem lesz tagja a diósgyőriek keretének, ugyanis az ausztrál válogatott Darcee Garbin a DVTK Hun-Therm legfőbb hazai riválisához, a Serco UNI Győr gárdájához szerződött, míg a DVTK saját nevelésű, 22 éves, 195 centi magas centere, Vég-Dudás Anna a következő évadra nem kapott szerződést a piros-fehérektől.

A DVTK Hun-Therm vezetőedzőjének, Völgyi Péternek a korábbi nyilatkozata szerint a csapattal készül majd a saját nevelésű tehetség, a 16 éves Poczkodi Zsófia. További új játékosként az irányító és hátvéd poszton bevethető Miklós Melinda érkezése tűnik valószínűnek, a 21 éves kosaras a KSC Szekszárd csapatának neveltje, és az előző évad végéig a tolnaiaknál szerepelt. Rajta kívül még egy játékos szerződését jelenthetik be, ugyanis a korábbi tervek arról szóltak, hogy 15 fős kerettel dolgozik majd a diósgyőriek szakmai stábja.