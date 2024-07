Kiss Virág a magyar női kosárlabda válogatott centere a tavalyi évadban a török sztárcsapat, a Mersin játékosa volt, és egy év után úgy döntött, hogy itthon folytatja pályafutását. A remek játékost a Serco UNI Győr szerződtette, de a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában elárulta, hogy a DVTK Hun-Therm is hívta, nem csak az idén, hanem korábban is.

,,Már tavaly úgy volt, hogy vagy a DVTK-hoz vagy Győrbe szerződök, de aztán jött a Mersin ajánlata. Megnehezítette a mostani döntésemet, hogy a győriek korábban is többször szerettek volna leigazolni. A Diósgyőr is szimpatikus klub, a hangulat és a szurkolói bázis egyedi Magyarországon, s olyan magyar játékosok alkotják a csapatot, akik közel állnak a szívemhez, így nem volt könnyű nemet mondani” – mondta a Nemzeti Sportnak Kiss Virág.

A 26 éves centert arról is kérdezték, hogy miért a bajnoki ezüstérmest, és nem a friss magyar bajnokot választotta.

,,A Győr már akkor is szóba került, mielőtt négy éve Pécsre mentem. Régi történet ez, most jött el az ideje, hogy kipróbáljam, milyen lehet ott játszani. Új klubom már az előző években is jól erősített, s a mostani csapatból a lengyel légióst kivéve mindenkit ismerek. Emberileg jó az együttes, s ha jó a kémia, a hangulat, akkor előre lehet lépni. Jó szellemű kosarasok alkotják a csapatot, izgatott vagyok. A DVTK is erős, de a mi célunk is a bajnoki cím megszerzése lesz” – mondta Kiss Virág.

A Serco UNI Győr keretéről

Maradtak (8 fő): Ruff-Nagy Dóra, Dubei Debóra, Dombai Réka, Bach Boglárka, Bridget Carleton, Cyesha Goree, Gyöngyösi Janka, Molnár Laura.

Újak (5 fő): Kiss Virág (Mersin), Darcee Garbin (ausztrál, DVTK Hun-Therm), Wentzel Nóra (Enea Gorzów), Angyal Barbara (BEAC-Újbuda), Weronika Telenga (lengyel, Enea Gorzów).

Távozott (5 fő): Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Kristine Anigwe (amerikai), Destiny Slocum (amerikai), Hegedűs Janka, Küllős Kira.