Aranygól

A felkészülés mostani szakaszában az első keret tagjai az utánpótlás legjobbjaival edzenek.

– A DVTK U23 a most következő évadban is a második vonalban szerepel. A keretünket 14 játékos alkotja, és van három új tagunk is – mondta Kovács Dénes. – Két 2006-os születésű kosaras igazolt hozzánk, az irányító Küllős Kira Győrből érkezett, a 3-4-es posztokon bevetető Duka Lilla pedig Szigetszentmiklósról. Frindt Nikolett, aki 2000-es születésű és irányító, Székesfehérvárról, a Dávid Kornél KA gárdájától tért vissza hozzánk, ő diósgyőri nevelésű kosaras, és nem csak a játékára számítunk, edzősködni is fog nálunk az utánpótlásban. Napi két edzéssel készülünk, amelyeket a DVTK Arénában és a Jezsuita Gimnáziumban tartunk, de a program színesítése jegyében Diósgyőrben, műfüvön is edzettünk ezen a héten, amelynek során fociztak egyet a lányok. A nagy csatában aranygól döntött….