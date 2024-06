A DVTK NB I-es labdarúgócsapata a 2024/25-ös évad első labdás edzését tartotta csütörtökön. A piros-fehérek Vladimir Radenkovic vezetőedző irányításával délelőtt az edzőcentrumban először tréningeztek a zöld gyepen, azok után, hogy hétfőn és kedden egészségügyi vizsgálatokon és fizikai felmérőkön vettek részt a keret tagjai, szerdán pedig konditermi foglalkozáson.

A csütörtöki első labdás edzésen két új játékos vett részt, a 19 éves középpályás, Herbák Máté, akinek a szerződtetését szerdán jelentette be a klub, azzal együtt, hogy a közölték: a német Bergfried Leverkusen gárdájából érkezett játékosnak elsősorban az NB III-ban szereplő DVTK tartalék csapatánál, valamint az NB II-es KolorCity Kazincbarcikánál – a partneri együttműködés keretében – kívánnak játéklehetőséget biztosítani. A másik új fiú, Derényi Nándor, a DVTK utánpótlásából érkezett, a 19 éves kapus megjelenését az is indokolta, hogy a tavalyi keret négy kapusa közül kettő hiányzott, a két egyaránt 2004-ben született, Bánhegyi Bogdán és Tóth Balázs. A diósgyőri klub tegnap megerősítette honlapunk korábbi információját, amely szerint Bánhegyi kölcsönadásra kerül – azt nem közölték, hogy a KolorCity Kazincbarcika SC-hez –, illetve, hogy Tóth B. klubot vált, amennyiben az iránta érdeklődő klub kifizeti a DVTK által meghatározott kivásárlási árat.

A fentiekkel összefüggésben – honlapunk információja szerint – rövidesen bejelenthetik a horvát kapus, a 23 esztendős Karlo Sentic visszatérését, aki ősszel, a Hajduk Split kölcsönjátékosaként már volt a DVTK játékosa.

A DVTK kapusedzése (balról): Artem Odyntsov, Derényi Nándor, Branislav Danilovic és Tuska János kapusedző

Fotó: Vajda János

DVTK hiányzók

A csütörtöki nap pozitívuma, hogy több olyan játékos is végig csinálta az edzés programot, akik az előző bajnokság hajrájában sérülés miatt hiányoztak, úgy mint, Bárdos, Farkas D., Pozeg Vancas, Acolatse, illetve Holdampf, és sérülés miatt csak egy játékos, a román Popadiuc hiányzott, akinek április elején szakadt el az achillese. Az első kerethez tartozó játékosok közül Klimocvich nem állt még edzésbe a DVTK-nál, ő ugyanis a fehérorosz válogatottnál játszott meccseket ebben a hónapban (előbb Oroszországtól, majd Izraeltől kaptak ki egyaránt 4-0-ra), és emiatt csak a július 1-jén kezdő ausztriai edzőtábor előtt csatlakozik a piros-fehérekhez.

A már említett Derényin és Herbákon kívül további négy fiatal mezőnyjátékos edzett a DVTK-val, Demeter M., Fekete V., Ferencsik B. és Komlósi, ám Szamosi ezúttal hiányzott, aki az U18-as válogatottbeli szereplését követően pihenőt kapott.

A piros-fehérek keretéhez csatlakozhat a montenegrói válogatott, a Lokomotiv Moszkva csatára, a 24 éves Marko Rakonjac, aki a most véget ért idényben a szerb Topolya SC-ben szerepelt kölcsönjátékosként. Nem elképzelhetetlen, hogy már a jövő hét keddi, 18.00-kor kezdődő, az NB III-as Eger SE elleni első felkészülési meccsen, amelyet Diósgyőrben rendeznek, ő is pályára lép.