A labdarúgó NB I 2024/25-ös évadjának július végi rajtjára készülő Diósgyőri VTK csapata ezen a héten kezdte meg a munkát: hétfőn és kedden egészségügyi vizsgálatokon és fizikai felmérőkön vették részt a játékosok, szerdán pedig konditermi foglalkozás szerepelt a programban.

Ez utóbbin a tavalyi keret tagjai közül nem mindenki vett részt, hiszen négy játékos már távozott. A DVTK-nál kölcsönben szerepelt brazil támadó, Pernambuco másik csapatnál folytatja, – hogy pontosan hol, azt még nem tudni, – a szintén támadó, Szabó Levente, akit a Fehérvár FC adott kölcsön Diósgyőrbe, a német másodosztályban szereplő Braunschweig labdarúgója lett, a lejárt szerződésű Csirmaz Istvánt az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC szerződtette, míg Bokros Szilárd, a szlovák élvonalban szereplő FC Kosicéhez került, kölcsönbe.

Herbák Máté a DVTK játékosa lett

Fotó: DVTK, Horváth Csongor

DVTK új fiúk

A piros-fehéreknek természetesen lesznek új játékosaik is.

Egy hete látott napvilágot, hogy a montenegrói válogatott, a 24 éves Marko Rakonjac, az orosz Lokomotiv Moszkva játékosa, aki a most véget ért idényben a szerb Topolya SC-ben szerepelt kölcsönben, a DVTK-nál folytatja pályafutását. A múlt héten a szerb mozzartsport.com internetes portál azt írta a 191 centi magas támadóról, – akinek a játékjogát 2 éve, 1 milliárd forintnak megfelelő összegért szerezte meg a moszkvai gárda a szerb Cukarickitől –, hogy a felek már megegyeztek a Diósgyőrbe szerződéséről. Információink szerint ennek szellemében a labdarúgó már meg is érkezett Diósgyőrbe.

Egy visszatérő is lesz, illetve van: a horvát kapus, Karlo Sentic. A 23 esztendős hálóőr a tavalyi évad őszén a Hajduk Split játékosaként, kölcsönben szerepelt a DVTK-ban, majd azt követően, hogy a csapat korábbi szakvezetőjével, Kuznyecov Szergejjel nézetkülönbségbe került, és az idei év elején távozott a kazah Ordabasy gárdájához, a hírek szerint újra Miskolcon van.

Van esély arra is, hogy a korábbi szerb utánpótlás válogatott Uros Drzegic is a DVTK játékosa legyen. A 21 éves labdarúgó az orosz Rubin Kazantól érkezhet kölcsönbe, egy olyan posztra, belső védőnek, ahol – jelenleg – elég nagy a kínálat, hiszen Szatmári, Bárdos, Lund, Baco és Chorbazdhyski is bevehető a védelem közepén, ám a felsorolt öt játékos közül nagy valószínűséggel nem lesz mindenki tagja az új keretnek.

Herbák Máté viszont igen. Ugyanis az ő szerződtetését szerdán délután bejelentette a diósgyőri klub. A 19 éves, Miskolcon született középpályás a német Bergfried Leverkusen együttesétől tér haza, ám kezdetnek nem az első csapatnál, hanem a DVTK tartalék NB III-as együttesénél juthat majd több játéklehetőséghez, illetve az NB II-es partnerklubnál, a KolorCity Kazincbarcika SC-ben, a kooperációs szerződés keretében.