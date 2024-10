Gomba vásárlás a piacon

„Kiss Ilonától is megtudtuk, hogy az egyik kedvenc őszi fogása a finom tárkonyos gombaragu leves, amely tele van zöldségekkel és finom csirkehússal.

Továbbá nagyon szereti a családom és az unokák a gomba pörköltöt nokedlivel, hozzá finom savanyúságokkal. Én gyakran szoktam ecetes formában is fogyasztani illetve télire is elrakni belőle

- mondta Kiss Ilona, nyugdíjas.

Gombaárusítás a Búza téri piacon.

Fotó: Vajda János

A Búza téri piacon korán reggel nagyon sok anyukával találkoztam, akik éppen főzéshez vásároltak friss zöldségeket és többek között gombát is. Így vásárolt Szabóné Pál Kitti is, aki két gyermekes anyuka. „Már nagyobbak a gyermekeim és igyekszem megszerettetni velük a gomba ízét, hiszen nagyon megosztó étel. Először négy éves korukban kínáltam nekik először ilyent. Nagy kedvenc nálunk a rántott gombafasírt és gyakran krémlevest is készítek belőle jó minőségű sajttal megszórva. Amennyiben vendégek érkeznek hozzánk, úgy különlegesebb gombás ételeket igyekszem főzni, mint például a kapros túróval töltött gombafejek bacon csíkokkal áttekerve – tette hozzá Szabóné Pál Kitti.

A sorok között sétálva nagyon sokan álltak a gomba pult előtt. Vadászi Béla, kisnyugdíjas is elárulta, hogy gyakran szokott a természetben sétálni. „A gomba gyűjtése szórakoztató kikapcsolódás számomra és olykor a nagyobb unokáim is csatlakoznak hozzám. Természetesen mindig bevizsgáltatom őket, hiába vagyok rutinos, úgy vagyok ezzel, hogy én is tévedhetek. Leginkább tejfölös pörköltet és tejszínes, petrezselymes ragut szoktam készíteni belőle.”