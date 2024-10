Tóth-Szántai József figyelmet, türelmet és a legkevesebb hibát kívánta a résztvevőknek a gyakorlathoz.

Felkészülés az éles helyzetekre

„Évente tartunk részleges gyakorlatokat, három évente viszont komplexebb, összetettebb gyakorlatokat végzünk, ahogyan ez most pénteken is történt. Mert ezek a gyakorlatok teszik lehetővé, hogy éles szituációkban is helyt tudjunk állni” – beszélt a külső védelmi gyakorlatról Dócs Róbert, a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője.