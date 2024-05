Örülünk, hogy megrendezik a diósgyőri versenyt - fogalmazott érdeklődésünkre Rónavölgyi Endre. - Azt mondják a többiek, hogy ez nekünk "hazai pálya", de ez egyáltalán nem igaz. Viszonylag keveset mentünk itt, és Sáta kivételével nem is a kedvenceim ezek a pályák. Tavaly sajnos az utolsó métereken hibáztam is. Emiatt ésszerű elvárásokat fogalmaztunk meg magunkkal szemben. Szeretnénk az első ötben beférni, de titkon egy dobogós helyezésben is reménykedünk.