A világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) idei második állomását szombaton rendezik meg az olaszországi Cagliari városában. Az ezúttal is rendkívül erős mezőnyben ott lesz Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub párizsi olimpikonja is, aki szeretne egy újabb szintet lépni és bekerülni a top5-be.

A helyszínről mondta

– Ezúttal is nagyon komoly mezőny gyűlt össze, őrült versenyre lehet számítani, a mindent egy lapra feltevő „kamikázékkal” megspékelve, hiszen több nagy nemzetnél még harcolnak a párizsi olimpiai csapatba kerülésért. – fogalmazott csütörtökön este, Cagliariban, a technikai értekezletet követően Lehmann Csongor. – Az is érdekes szituációt sejtet, hogy a britek egyéni olimpiai ezüstérmese, mix-váltóban olimpiai bajnoka, Alex Yee és a világranglista második, tavaly Yokohamában győztes, Cagliari-ban pedig második új-zélandi Hayden Wilde csak most kezdi meg az idei versenyzést, ebből adódóan a 63 tagú mezőny harmadik harmadában fogják őket beszólítani a rajtpontonra, ahol addigra a kedvező startpozíciók már elfogynak. Ami engem illet, múlt héten, Mexikóban, a mix-váltó olimpiai kvalifikációs versenyen, ahol minimális különbséggel maradtunk le Párizsról, nagyon jól ment, ami jót tett az önbizalmamnak, ráadásul edzésnek is hatásos volt erre a hétre nézve. Az időzónák sem zavarnak már, így azzal szerintem nem lesz probléma. Jó, hogy három héttel ezelőtt, Yokohamában elindult végre a szezon. Az ott megszerzett, edzéseken nem szimulálható versenyrutinnal remélem most tudok egy olyat menni, amivel maximálisan elégedett leszek. Ott kell lenni a „sűrűjében” az elejétől kezdve. Az úszást hullámos viszonyok között teljesítjük, a kerékpáros pálya rendkívül technikás, ami végig tökéletes koncentrációt kíván, a futáson pedig általában besüt a nap, ami többeknek gondot okoz majd, én viszont jól viselem ezeket a körülményeket. Olyan pozícióra törekszem, hogy azokkal meccseljek, akikkel szeretnék. A top5-ben gondolkodom, így állok hozzá.