Labdarúgás: NB II, 34. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – Budafoki MTE (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Az utolsó héten is úgy készültünk, mint eddig bármelyik héten, ,,kifeszítve", ugyanis az évzáró mérkőzésen is oda kell tennünk magunkat. Tartozunk ennyivel a közönségünknek, ugyanis az egész szezonban mellettünk voltak, bíztatták, buzdították a csapatot. Három fordulóval a befejezést megelőzően eldőlt, hogy Kazincbarcika a következő idényben is az NB II tagja lesz, ami, azt hiszem, hisszük, megsüvegelendő ebben a gyilkos sorozatban, ebben a mezőnyben. Az eddigi teljesítményünket szeretnénk megfejelni egy jó eredménnyel, ha ez sikerülne, akkor nagyon boldogok lennénk. A Budafok is kiharcolta a bennmaradást, tőlünk egy picivel később, egy jó kerettel rendelkező ellenfelet fogadunk. A BMTE az utóbbi hetekben jól szerepelt, gyűjtögették a pontokat, s mivel ők tizedikek, mi pedig tizenkettedikek vagyunk, egyaránt 43-43 ponttal, ez a találkozó helyosztó, és győzelemmel megelőzhetjük őket.

A Barcikában Gante sérülés miatt nem játszik, illetve Kotula, Pethő, és Szekszárdi pályára lépése is kérdőjeles.

A KBSC várható kezdőcsapata: Bánhegyi (Megyeri) – Ternován, Heil, Dobozi, Süttő – Csilus – Varga J., Kártik, Pekár – Pethő (Kurdics), Pinte.