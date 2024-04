Pécsett rendezték meg az elmúlt napokban az ökölvívó utánpótlás Magyar Kupát, amelyen 365 versenyző mérlegelt be. Az eseményen három borsodi klub, a Hell Fight Club Miskolc, a Sárospataki TC, valamint az Ózd Géza Úti Sport-és Testépítő Egyesület képviseltette magát.

A miskolciaknál (edző: Siroki Norbert) egy versenyző bokszolt. Farkas Róbert a serdülő 48 kilósok között az első körben Latky Mórt (KSI) verte, az ellenfél edzője a második menetben feladta az összecsapást, majd a négy között a Sárospataki TC bunyósát, Setét Kevint múlta felül az első menetben döntő fölénnyel. A fináléban aztán Bank Soma (Csepel) volt a ,,helles" ökölvívó riválisa, akit egyhangú pontozással győzött le, így az eredményhirdetés során a dobogó tetejére állhatott fel.

– Robi magabiztosan bunyózott az egész torna folyamán – nyilatkozta Siroki Norbert. – Az első két találkozója idő előtt véget ért, a finálé is befejeződhetett volna korábban, ám a vezető bíró egy kicsit engedékenyebb volt. De nincs probléma azzal, hogy a csata végül is végig ment. Ez a Magyar Kupa jó felmérő volt számára a közelgő erőpróbák előtt.

Az STC-seknél (edző: Szabó Teréz, Krai Csaba) két résztvevő volt, az egyik tehát Setét Kevin, aki a negyeddöntőben egyhangú pontozással bizonyult jobbnak Jenei Botondtól (Dávid SC Nyíregyháza), aztán – ahogyan már írtuk – az elődöntőben alulmaradt a Farkas Róbert elleni összecsapáson, így a harmadik helyet szerezte meg. A másik Bodrog-parti induló Grega Gábor volt, ő a junior 60 kilósok mezőnyében állt kötelek közé, népes mezőnyben, ugyanis 16-an húztak kesztyűt. Az első meccse Kádár Józseffel (Kiskunhalas) volt, akit megosztott pontozással vert, és ezen sikerrel bekerült a legjobb nyolc közé. Ott Buzás Róbert (Felcsúti SK) ellen mérkőzött, a dunántúli ökölvívó egyhangú pontozással győzött.

– Mi nem így láttuk a ringen kívülről, nem értettünk egyet a bírói döntéssel, s hogy az nem volt helyes, a videófelvétel is bizonyítja. Sajnáljuk, mert így elvettek tőle minimum egy bronzérmet. Kevin eddig csupán bemutató meccseket vívott, ez volt élete első versenye, így büszke lehet magára, a harmadik helyére – közölte Szabó Teréz, hozzátéve: – A legközelebbi megméretés május közepén lesz, az egri 73. Nemzetközi Bornemissza Gergely Emlékverseny.

Különösen értékesek

Az ózdiak 7 fővel utaztak el Baranyába: az U12-eseknél Rézműves Atosz (40 kg) előbb erőnyerő volt, majd a döntőben legyőzte egri riválisát, Harkály Sándort, így aranyéremmel térhetett haza. Ugyanebben a korosztályban, a 42 kilósoknál Homai Martin a négy között, és a döntőben (Fehér Adrián, HVS) is nyert, azaz ugyancsak a legfényesebb medál került a birtokába, amellett elhozta a ,,Legjobb utánpótlás versenyző" különdíjat is. A serdülő 33 kg-ban Farkas Noelnek mindössze egy találkozója volt, azt viszont hozta Májer Krisztián (GUR) ellen, így ő is ,,bearanyozódott". A junior 42 kilóban Homai Patrik ezüstérmes lett, a finálét Hegyi Dominikkal (Hódmezővásárhely) szemben veszítette el. A junior 75 kg-ban ketten is képviselték az ózdi színeket a 12-es mezőnyben. Molnár Milán az első csatáját döntő fölénnyel nyerte, az elődöntőbe jutásért vívott meccsét elvesztette. Barna Kristófnak az első körben búcsúzott a küzdelmektől. A junior leányoknál, az 52 kg-ban Szűcs Martina bronzérmes lett azt követően, hogy az első, győztes mérkőzése után az elődöntőben kikapott.

– Büszkék vagyunk az érmeinkre, és természetesen Homai Martin különdíjára – mondta Molnár Márk, elnök-edző. – Mi egy vidéki kis klub vagyunk, kis költségvetéssel, így az eredmények különösen értékesek. Örülünk annak, ha bárhol, bármilyen versenyen meg tudjuk mutatni magunkat, megismernek bennünket, hogy Ózdon van egy ilyen klub, ahol szeretik az ökölvívást. Sok tehetséges versenyzőnk van, akik rendületlenül dolgoznak annak érdekében, hogy minél jobbak legyenek.