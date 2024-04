Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B, Piros csoport, rájátszás a 9-14. helyért, 2. mérkőzés

Debreceni EAC U23 – MEAFC-Peka Bau (Debrecen, vasárnap, 18.30)

Váczi Péter, a MEAFC vezetőedzője: – A csütörtöki, hazai mérkőzésünket megnyertük, a DEAC érkezett hozzánk egy összetételben, ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy vasárnap sokkal erősebbek lesznek, hiszen ,,anya csapatuk", az A-csoportban csak hétfőn lép pályára, így tudnak átadni embereket. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy keményebb ellenállásra számíthatunk, nehezebb összecsapásra, mert gyakorlatilag minden poszton jobbak lesznek, de úgymond a jobb DEAC U23-at is győztük már le az alapszakaszban. Természetesen a szándékunk az, hogy fejezzük be ezt a párharcot, erre fogunk törekedni, ha netán mégsem sikerül, akkor még jövő csütörtökön is összecsapunk.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1-0, a MEAFC-Peka Bau javára.