Az Ultras Diósgyőr facebook csoport közleménye szerint a szervezett diósgyőri szurkolói csoportok döntése alapján a ma 20.00-kor kezdődő DVTK – FTC labdarúgó Magyar Kupa-negyeddöntő első 5 percében a hazai ultraszektor néma lesz, nem lesz szurkolás, ugyanis a fanatikusok ebben a formában tiltakoznak, és üzenik azt, hogy

Miskolcon nem a szurkoló a legnagyobb probléma

Az Ultras Diósgyőr facebook bejegyzése többek között ezt is tartalmazza:

ahogy olvashattuk, a rendőrség kiemelten készül erre a meccsre, ami nekünk Diósgyőr szurkolóknak itt Miskolcon már régen rossz előjel, hiszen a legkisebb kihágások is óriási büntetésekkel járhatnak, vagy rendkívüli intézkedéseket vonhatnak maguk után.

Előzmény, rendőrség

A diósgyőri fanatikusok 5 perces némasága a múlt héten történtekkel függnek össze, amelyeknek az előzménye az, hogy 2024. február 24-én a labdarúgó NB I-ben lejátszott DVTK – Fehérvár FC (4-0) meccs után szurkolói rendbontás miatt rendőri intézkedésre került sor.

Erről 2024. március 27-én adott ki közleményt a rendőrség, amelyben az szerepelt, hogy

a hazai szurkolók egy népes csoportja – sokan arcukat kámzsával eltakarva, botokkal felfegyverkezve – erőszakosan lépett fel a távozó vendég drukkerekkel szemben.

A rendőrség tájékoztatása értelmében, a nyomozás adatai szerint Miskolcon, a Mónus Illés és a Sportliget utcák kereszteződésében a hazai csapat szurkolói – a három gyanúsított férfi aktív közreműködésével – megalázó és sértő szavakat kiabálva, közösségellenes módon léptek fel a vendég drukkerekkel szemben, akikben ez a cselekmény riadalmat keltett. A fizikai összetűzést a szolgálatot teljesítő rendőrök akadályozták meg. A Miskolci Rendőrkapitányság az őrizetbe vett három férfival szemben előterjesztést tett letartóztatásukra. Az ügyben további gyanúsítotti kihallgatások várhatók.”

Előzmény, törvényszék

Egy nappal később, vagyis 2024. március 28-án, a Miskolci Törvényszék is közleményt adott ki a február 24-i meccs után történtekkel kapcsolatban, mint írták: a Miskolci Járásbíróság kényszerintézkedést rendelt el három férfival szemben, akiket közösség tagja elleni erőszak bűntettével gyanúsítanak. A törvényszéki közleményben ez szerepel:

,,A nyomozás adatai szerint a három gyanúsított és legalább 50-100 fő közötti tömegből álló csoportosulásuk 2024. február 24. napján 17 óra után a miskolci DVTK Stadionban megrendezett DVTK – Fehérvár FC NB I-es labdarúgó mérkőzés lefújását követően előre kitervelten, a rendőrök által kísért, gépjárműveikkel konvojban távozó vendégszurkolók felé támadólag indultak meg. Nagy részük fogvédőt és – az azonosításuk megnehezítése céljából – kámzsát, símaszkot és kapucnis pulóvert viselt. A gyanúsítottak és az ismeretlen elkövetők a székesfehérvári szurkolókkal szemben – szurkolói hovatartozásuk miatt – sértő és erőszakos rigmusokat kiabáltak.

A harmadrendű gyanúsított egy körülbelül 80 centiméter hosszú karót is eldobott a vendégszurkolói gépjárművek irányába. Az elsőrendű gyanúsított a vendégszurkolók elvonulását biztosító rendőr sértettet a becsület csorbítására alkalmas kifejezésekkel illette. A gyanúsítottak cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas felfegyverkezve, csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettének, az elsőrendű gyanúsított esetében ezzel halmazatban becsületsértés vétségének a megállapítására. A bíróság álláspontja szerint a gyanúsítottakkal szemben kiszabható büntetés súlyosságára figyelemmel, mely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, szökésüktől, elrejtőzésüktől megalapozottan lehet tartani. Erre figyelemmel a bíróság két gyanúsított bűnügyi felügyeletét, míg a másodrendű gyanúsítottnak – kedvezőtlen személyi körülményei és előélete miatt – letartóztatását rendelte el.”

A törvényszék azt is közölte, hogy a végzés nem végleges.

Honlapunk információja szerint a bűnügyi felügyelet alá vont két drukker estében ez lakhely elhagyási tilalmat jelent, vagyis a labdarúgó mérkőzéseken, további intézkedésig nem vehetnek részt.

Fehérvári reakció

A közlemények megjelenését követően a hétvégi bajnoki fordulókban lejátszott mérkőzéseken a DVTK szurkolókkal szimpatizáló, más csapatok drukkerei (Debrecen, Pécs, Fehérvár, Újpest, Zalaegerszeg) transzparensekkel tiltakoztak a hatóságok intézkedésével szemben, illetve szolidaritásukat fejezték ki. A diósgyőri tábornak erre azért nem volt lehetősége, mert a múlt szombati, zalaegerszegi bajnokira (ZTE FC – DVTK 5-1) a rendező klub nem engedte be a transzparenseiket.

Az ügy egyik legérdekesebb epizódja, hogy a fehérvári tábor, az RBD Ultras is kiállt az eljárás alá vont három diósgyőri drukker mellett, és túl azon, hogy a múlt hét pénteken lejátszott Puskás AFC – Fehérvár FC (0-0) bajnokin egy olyan drapériát húztak ki, amelyen ez volt olvasható:

Szabadságot az ultráknak!

facebook posztjukban a következőket írták:



Szomorúan vettük tudomásul, hogy a Diósgyőr-Videoton meccs utóéleteként hétfőn hajnalban diósgyőri szurkolók családjaira “rúgták rá” az ajtót a hatóság emberei. Nem dolgunk az ítélkezés és nem is tesszük, de a vádak között szerepel, hogy: A hazai szurkolók egy csoportja a három gyanúsított férfi aktív közreműködésével megalázó és sértő szavakat kiabálva, közösségellenes módon léptek fel a vendégdrukkerekkel szemben, akikben ez a cselekmény riadalmat keltett. Szeretnénk ezúton tisztázni, hogy a jelenlévő fehérvári szurkolók közül senki nem tapasztalt olyan cselekményt, amely benne félelmet, avagy riadalmat keltett volna. Ennek megfelelően fehérvári részről egyetlen feljelentés sem érkezett! Nem történt irányunkba semmi olyan esemény, amely ne férne bele egy parázs rangadó történéseibe. Rivalizálás esetén az ellenfélnek szóló rigmusok és szóbeli zrikálások megszokottak és elfogadottak a stadionok világában. Egyfajta hallgatólagos konszenzuson alapulnak, így nem alkalmasak megfélemlítésre!

Ma este viszont a diósgyőri fanatikusok réséről jöhet a félelmetes csend. Öt percre.