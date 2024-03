Miután kevesebb a sportegyesület, mint a másik két csoportban, a vármegyei II. osztály Észak csoportjának tavaszi küzdelmei csupán a múlt hét végén kezdődtek el. A bajnokesélyesek közül mind az éllovas Aszaló, mint az őket üldöző Izsófalva SE győzött, utóbbi 5-1-re Rudabányán. ,,Izsón" 2022 eleje óta kezdődött el az új időszámítás a futballt tekintve, ugyanis ekkor vette át új elnök, elnökség, vezetés a labdarúgást, és azóta irányítja edzőként a gárdát Barnóczky Attila.

Szeretnének visszavágni

– Helyi lakos vagyok, fociztam sokat a csapatban, és mielőtt szerepet vállaltam, kívülről, mint egy átlagos néző bíztattam a srácokat

– kezdte a körülbelül 1600 fős település együttesének vezetője. – Mondtam ezt, mondtam azt, ami megtetszett az akkori játékosoknak, akik közül sokat ismertem – mint például a csapatkapitányt, Páró Csabát –, és egy hosszú beszélgetés során megkértek arra, hogy jó lenne, ha csatlakoznék hozzájuk. Semmink nem volt, elkezdtünk építkezni a nulláról.

A szombati rivális rudabányaiak edzője, Bezsilla Zoltán azt kívánta az izsófalvaiaknak, hogy érjék el a céljaikat, hogy ez micsoda, megkérdeztük a szakembert.

– Szerezzünk érmet, végezzünk a dobogón a bajnokság végén – nyilatkozta Barnóczky Attila, akitől ezután azt tudakoltuk, elérhetőnek tartja-e akár az aranyérmet is: – Nagy harcban vagyunk Aszalóval, sajnos, az őszi, egymás elleni, itteni meccsünket elveszítettük 4-0-ra, ez az eddigi egyetlen olyan mérkőzésünk, melyen kikaptunk. Május 4-én majd megyünk hozzájuk, bízunk abban, hogy vissza tudunk vágni. Remélhetőleg addig nem fog nőni a kettőnk közti távolság a táblázaton, egyik találkozó sem könnyű, például megyünk még Sajószentpéterre is. A jövőt nem látjuk, hogy mit fogunk elérni, elképzelhető sok minden. Az is, hogy esetleg még másodikként is kaphatunk felkérést a vármegyei I. osztályra. Ambíciónk van, de egy lehetséges osztályváltásnál lennének bőven teendők, átbeszélni valók.

Öltözőt építenek

Az izsóiak trénere arról is beszélt a hétvégi meccs után, hogy úgy játszottak, mintha ,,ezekkel" a fiúkkal kezdték volna az egész bajnokságot.

– A téli szünetben négyen távoztak tőlünk, volt, aki eligazolt, volt, aki külföldre ment – árulta el Barnóczky Attila. – Öt új ember érkezett hozzánk, Polónyi Balázs kapus Hangonyból, illetve Mályinkáról – ahol megszűnt a csapat – Rapp Zsolt, Dányi József és Jónás Béla, továbbá a legutóbb szintén Mályinkán focizó, de az utóbbi egy évben kevésbé aktív Sápi József, aki annak idején 14 évet futballozott az NB III-ban. Sokszor számítanak a személyes kapcsolatok, hogy ki, kivel milyen barát, a mályinkaiakat játékosunk, Sebők Krisztián ismerte, elmondta nekik, jól járnak, ha Izsóra igazolnak, egy jó csapatba, közösségbe jönnek.

A nulláról való indulás témakörét a szakvezető kiegészítette az alábbiakkal:



– Nagyon aktívak vagyunk a pályázatok terén, nyertünk már például összegeket eszközbeszerzésre, tudtunk vásárolni szerelést, melegítőket, labdákat, de még mosógépet is

– osztotta meg mindezt Barnóczky Attila, aki egy különleges történetet is elmesélt: – Édesapám, id. Barnóczki Gyula nemrég írt egy levelet az MLSZ-nek, részletezve a helyzetünket, és hogy itt sokan szeretik a labdarúgást. Egy ideig nem történt semmi, majd egy fél elteltével a vármegyei igazgatóságról szóltak, értesítették bennünket, hogy kapunk lehetőséget öltöző építésére. Ugyanis, jelenleg egy önkormányzati ingatlanban kell átöltöznie mindenkinek, amely körülbelül 1 kilométerre van a pályától. Február 29-i hatállyal beadtunk minden szükséges dokumentumot, a tervek szerint júniusban elkezdődhet az építkezés, a beruházás költsége 53 millió forint.

Nagy szó lenne

Barnóczky Attila egyébként vállalkozó, jelenleg is hat játékost alkalmaz.



– Ha adott a lehetőség, és van is munka, akkor miért ne segítsek? Különben éppen emiatt nem tudunk edzéseket tartani, mindenki rettentően elfoglalt, viszont a téli szünetben játszottunk négy edzőmeccset, illetve többen kispályáznak, úgyhogy mozgásban vannak

– sorolta, megemlítve az alábbiakat is: – Köszönjük a külső segítséget is, amiket kapunk, mint például a Sajóvölgye Focisulitól, Kádár Zsolttól, adtak már kölcsönbe gépeket, és persze játszottunk is egymás ellen, sokat tudunk tanulni tőlük, mert ugye a futball lényege a folyamatos fejlődés is. Köszönet Ötvös Béla polgármester úrnak, elnökként nagyban hozzájárul a fejlődéshez, a nyertes pályázatokat a csapat javára fordítja. Amikor édesapám huszonéves volt, akkor szerepelt utoljára Izsófalva a vármegyei I. osztályban, ennek mintegy fél évszázada. Szóval nagy szó lenne a szint lépés, de szerintünk az is nagy szó, hogy most ott vagyunk, ahol.