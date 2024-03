Labdarúgás: NB III

Salgótarjáni BTC – Putnok FC 0-7 (0-3)

Salgótarján, 150 néző. V.: Práth (Gergely, Deme).

SBTC: Szalay – Klajban (Jacsó, 46.), Palkovics, Horváth M. (Filkor, 68.), Benkő, Nagy M., Tarlósi P. (Boros A., 46.), Molnár, Tarlósi M. (Csifó, 68.), Sulyok, Kálmán R. Vezetőedző: Sebestyén Szilárd.

Putnok: Mészáros D. – Szabó K., Vattay, Nemes (Gulyás, 77.), Galacs (Kovács, 68.), Lőrincz, Pócsik (Horváth, 68.), Korbély (Sipos, 77.), Váradi (Juhos, 60.), Tordai, Boros. Vezetőedző: Szala Ákos.

Gól: Korbély (22., 56.), Galacs (28.), Szabó K. (38.), Tordai (68.), Boros (80.), Lőrincz (92.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Sebestyén Szilárd: – A két csapat céljai közti különbség megmutatkozott a mai mérkőzésen. Hiszen mi a bennmaradásért küzdünk, ellenfelünk a bajnoki cím legnagyobb esélyese. A játék szinte minden elemében jobban teljesítettek, valamint a csapatunkra hazai pályán jellemző akarat és küzdeni tudás ma hiányzott a játékosainkból. Ezt leszámítva, négy ziccerből sem tudtunk betalálni, pedig szorosabbá tehettük volna az összecsapást. Gratulálok az ellenfélnek, kívánom, nyerjék meg a bajnokságot.

Szala Ákos: – Helyén kezeljük ezt a győzelmet, ahogyan helyén kezeltük az irányunkba zúduló negatív véleményeket is vereség után. Ma ezt felhasználtuk motivációként. Nagyon nagy hajtóerő számunkra, hogy vannak, akik leírnak minket. A játékosok a 90. percben is csúsztak-másztak a következő gólért, vagy akár a következő védekező szituáció sikeres megvívásáért. Felértékeli győzelmünket, hogy a Salgótarján csapata 9 hazai mérkőzésén mindösszesen 7 gólt kapott és riválisaink mindannyian botlottak itt. Aki futballozik, vagy futballozott ő tudja, hogy Salgótarjánba nagyon nehéz nyerni is egyáltalán. Ma örülünk a sikernek, de holnaptól már a következő mérkőzésen van a fókusz.