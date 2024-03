A romániai Borsában nemzetközi versenyeken állt rajthoz Kékesi Márton, a DVTK sportolója, aki kétszer is a dobogó közelébe jutott. Először a nyílt román bajnokságon szerepelt, tíz nemzet száz versenyzőjével szállt harcba a helyezésekért. A viadal nyitónapján műlesiklásban az előkelő második helyen zárta az első futamot, de a másodikban visszacsúszott, de így is a jónak számító hetedik helyen végzett. Másnap újra műlesiklásban állt rajthoz a 2018-as és a 2022-es téli olimpikon, aki a negyedik helyet szerezte meg, 37.49 FIS-pontot gyűjtött, amellyel eddigi pályafutása legjobbját érte el.



Április közepéig

– Nekem ez hatalmas lépést, igazi mérföldkövet jelent, hiszen előrébb kerültem a világranglistán, ez pedig segítségemre lesz a rajtszámok elosztásánál – jelentette ki a 2026-os, olaszországi ötkarikás viadalt is megcélzó, mindenki által csak bánkúti gyereknek becézett kiválóság.

Kékesi Márton április közepéig marad „nyeregben”. A Tátrában műlesiklásban áll rajthoz, majd továbbá öt-hat nemzetközi viadalra utazik még. ÉM

A képen: Kékesi Márton két év múlva ismét olimpikon lehet Fotó: ÉM-archívum