A labdarúgó NB I 25. fordulójában szombaton 15.30-tól Diósgyőri VTK – Paksi FC mérkőzést rendeznek.

Könyvessel négy

A Tolna vármegyei csapat a bajnoki cím megszerzéséért van harcban a hazai óriás, a kiemelt pénzügyi helyzetbe helyezett Ferencvárosi TC csapatával szemben, és csak a múlt heti, hazai pályán, a Debreceni VSC ellen elért 1-1-es eredménnyel, valamint a fővárosi együttesnek a Fehérvár FC otthonában kiharcolt 2-0-s győzelmével csúsztak le a tabella 1. helyéről a 2.-ra. A Paksi FC ettől függetlenül már annyi pontot összeszedett a bajnokságban, hogy szinte biztos, hogy a következő évadban nemzetközi kupában szerepelhet, kisebb csoda lenne, ha nem szereznének érmet a mostani idény végén.

A zöld-fehérek az évadbeli menetelésük során 4 pontot vasaltak be a DVTK-n: augusztusban, Diósgyőrben 1-1-es eredményt értek el, novemberben pedig 4-1-re kalapálták el a piros-fehéreket Pakson. A két találkozó érdekessége az volt, hogy a Diósgyőrből tavaly elengedett, 34 éves támadó, Könyves Norbert – aki jelenleg az NB I-es góllövőlista 6. helyén áll a megszerzett 8 találatával – a DVTK elleni mindkét bajnokin eredményes volt.

A mostani összecsapásra úgy érkeznek a vendégek, hogy az idei három idegenbeli bajnokijukat egyaránt megnyerték, és ezeken még gólt sem kaptak (Mezőkövesd Zsóry FC – PFC 0-1, Kisvárda MG – PFC 0-1, MTK Budapest – PFC 0-2), csak a Magyar Kupa nyolcaddöntőben vételeztek be egy találatot, amikor az Újpest FC-nél vizitálva 2-1-re nyertek, hosszabbításban, Könyves góljával.

Jó előjelekben a DVTK-nál sincs hiány, amióta a szerb Vladimir Radenkovic a vezetőedzője a csapatnak, a piros-fehérek még veretlenek, két bajnokit (DVTK – Fehérvár FC 4-0, Mezőkövesd Zsóry FC – DVTK 1-2) és egy kupameccset (DVTK – Zalaegerszegi TE FC 4-2) megnyertek, és csak azért nem száz százalékos a teljesítményük, mert a legutóbbi hazai bajnokin, a felcsútiakat nem sikerült két vállra fektetni (DVTK – Puskás AFC 1-1).

Ötven százalékos

A Paksi FC-nek a mostani idénye a 18. az élvonalban, a 2006/07-es bemutatkozásuk óta folyamatosan tagjai az NB I-nek, náluk hosszabb ideje, egy huzamban csak a 26. idényénél járó Fehérvár FC és a több mint 100 éve folyamatosan a legjobbak között szereplő Újpest FC játszik itt régebben. A paksiak a DVTK-nál tett élvonalbeli látogatásaik során sok jó eredményt értek el, a diósgyőriek pályaválasztása mellett megrendezett 19 bajnokiból 7-et megnyertek, 5-ször döntetlenre végeztek, és csak 7-szer kaptak ki. Legutóbb négy éve szenvedtek vereséget a piros-fehérek vendégeként, az azóta lejátszott három meccsből kettőt győzelemre hoztak, és a már említett legutóbbi vizitjükön játszottak döntetlent.

A Paksi FC-nek az elmúlt években nem volt nagy tömegvonzó képessége, a piros-fehér szimpatizánsok nem kezdtek kapkodva jegyeket vásárolni, amikor erre lehetőségük nyílott, az új diósgyőri stadionban, sokáig a létesítményben másodikként megrendezett bajnoki 4036 fős látogatottsága tartotta a csúcsot, amelyet a tavaly augusztus 12-i mérkőzés adott át a múltnak. Hogy az akkori 6649 fős helyszíni nézettséget sikerül-e felülírni, az majd kiderül, a jegyek szépen fogynak.



Kockázatot vállalnak

– Amikor egy csapat győz, akkor mindig jobb a hangulat a következő héten, és az idő is gyorsabban telik. Az elmúlt hetek eredményeinek köszönhetően már megnyugtató távolságra vagyunk a kieső helyektől, azonban mi jobban szeretünk előre tekingetni. Mivel egyszerre csak egy meccset tudunk megnyerni, ezért továbbra is mérkőzésről mérkőzésre készülünk – nyilatkozta Vladimir Radenkovic, a DVTK edzője, aki a soros ellenfélről a következőket mondta: – Személy szerint nekem nagyon tetszik a Paks játéka, a végsőkig leegyszerűsítik a támadásokat, amint lehetőség nyílik rá, egyből ívelik előre a labdát, a kapu előterébe pedig igyekeznek minél több gólérzékeny játékost feltolni. Ennek kell megtalálni az ellenszerét. Ugyanakkor az is igaz a játékukra, hogy felvállalják a kockázatot, amiben mindig benne van a veszély, és ne felejtsük el, hogy mi is ott leszünk a pályán. Az lesz a mérkőzés kulcsa, hogy hogyan tudjuk a saját játékunkat játszani és ráerőltetni azt az ellenfélre. A szurkolóink támogatásával hazai pályán a Paks ellen is a három pont megszerzése a célunk. A játékosoktól elvárom, hogy mindig a maximumot nyújtsák, de azt is kérem, hogy élvezzék a játékot. A futball olyan, mint az élet, fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

Várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Vallejo, Holdampf – Jurek, Pozeg Vancas, Bényei – Edomwonyi (Szabó L.).

Egymás ellen DVTK – Paksi FC bajnokik és nézőszámaik, az új diósgyőri stadionban 2023/24

2023.08.12.: DVTK – Paksi FC 1-1 – 6649 fő 20/21

2021.04.11.: DVTK – Paksi FC 1-4 – zárt kapus

2020.10.03.: DVTK – Paksi FC 1-2 – 3052 fő 2019/20

2020.02.15.: DVTK – Paksi FC 2-0 – 3245 fő 18/19

2019.04.20.: DVTK – Paksi FC 1-0 – 3269 fő

2018.09.01.: DVTK – Paksi FC 0-0 – 3872 fő 2017/18

2018.05.19.: DVTK – Paksi FC 1-0 – 4036 fő