A labdarúgó NB I 25. fordulójában a DVTK a Paksi FC csapatát 2-1-re legyőzte. A mérkőzés után a két gárda szakvezetője nyilatkozott.

Vladimir Radenkovic (Diósgyőri VTK): – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. Az első félidőben helyzeteket tudtunk kialakítani, és örülök annak, hogy a játékosok meg tudták azt valósítani, amiket az edzéseken gyakoroltunk. A szünetben arról beszéltünk, hogy így kell folytatni, motiváltan kell játszani, és ennek meglesz az eredménye. Nem volt sok problémák a második játékrészben, de a támadások felépítése nem ment gördülékenyen, a csatárunkat szerettük volna megjátszani a róla visszaérkező labdákkal helyzetet teremteni, de aztán jött a második gól, ami megoldotta a mérkőzést. Igaz, hogy jön a válogatottak szereplése miatti szünet, és hogy egy ilyen jó sorozatban a jövő héten is szívesen játszanánk, de a most a meccs után jelentettem be a csapatnak, hogy 1 nappal több pihenőt kapnak a játékosok, ennyivel többet lehetnek a családjukkal. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, hogy csak két helyzetet engedtünk az ellenfélnek, a meccs hajrájában, hogy fegyelmezetten játszott a csapat. A kulcs a kispadról érkező játékosok szerepe volt, az, hogy motiváltan szálltak be a mérkőzésbe. Nehéz helyzetben leszek, amikor a következő meccs előtt kezdőcsapatot kell hirdessek. A második gól előtti passzt adott Pernambuco sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Amikor ideérkeztem, az első mérkőzésen volt néhány jó megmozdulása, de a folytatás nála rosszabbul sikerült, és ezért elbeszélgettünk négy szem között, az edzéseken külön is dolgoztunk vele, hogy fejlesszük a játékát, mert ő egy nagyon tehetséges játékos. Azt kértem tőle, hogy egyszerűsítse le a saját játékát, támadásban több előre cselt, passzt és beadást várok a részéről. A hajrában azért cseréltem be Chorbadzhiyskit, mert ő jó játékos, aki alkalmas arra, hogy a Paks által előszeretettel alkalmazott hosszú labdákat semlegesítse. Kiváló labdarúgó, és úgy láttam jónak, ha megerősítem még egy játékossal a védelmet. A hátsó alakzat a 16-os előterét nagyon jól rendben tartotta.

Bognár György (Paksi FC): – Gyengén játszottunk, első félidőben különösen, és a másodikban is. Sok passzhibánk volt, a végén nyomtunk egy picit, de az is passzívra sikerült, megérdemelten nyert a Diósgyőr, szerintem az egész meccsen jobban játszottak. Leegyszerűsítettük a védekezést, az első félidőben nem volt középpálya és hosszú is volt a csapat, a szünetben próbáltuk rendezni a sorokat a második félidőre, de ez kevés volt ahhoz, hogy helyzeteket dolgozunk ki. Gyengék voltunk ma.