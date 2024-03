A Diósgyőri VTK – Puskás AFC mérkőzés állása: 0-1

45. perc: Vége az első féidőnek.

45. perc: Gól, Plsek, 0-1.

42. perc: Holdampf lőtt a bal kapufa mellé.

39. perc: Jurek lépett ki középen, és tört be a 16-oson belülre, majd 9 méterről a jobb kapufa mellé lőtt. Ez is nagy helyzet volt.

34. perc: Jurek jobbról érkezett beadásáról, óriási helyzetben Bényei maradt le a kapu torkában, valószínűleg azért, mert előtte Pozeg Vancas fején egy picit irányt változtatott a labda.

29. perc: Gera futott fel a jobb oldalon, de beadásszerű lövése nem talált csapattársat.

25. perc: Stephen is besárgult, mivel Nissila ellen szabálytalankodott.

23. perc: Favorov kapott sárga lapot Gera felvágásáért.

22. perc: Pozeg Vancas szabadrúgását húzta le Pécsi kapus.

20. perc: Komáromi távoli lövését fogta meg a hazai kapus.

18. perc: Szolnoki kapott sárga lapot Edomwonyi leterítéséért.

15. perc: Batik megpattanó lövését hárította Odyntsov.

12. perc: Jurek lőtt középről, 25 méterről, a léc fölé.

10. perc: Tart a mérkőzés, helyzet még nem volt egyik oldalon sem.

18.45: Megkezdődött a mérkőzés.

A két csapat formáját tekintve, a Puskás AFC az idei öt bajnokijából kettőt nyert meg, hármat pedig elveszített (Paksi FC – PAFC 2-1, PAFC – Zalaegerszegi TE FC 0-1, Kisvárda MG – PAFC 0-2, PAFC – MTK Budapest 6-1, Debreceni VSC – PAFC 1-0), míg a Diósgyőri VTK egy győzelem, egy döntetlen mellett kétszer kapott ki (Debreceni VSC – DVTK 2-2, Kecskeméti TE – DVTK 2-1, DVTK – Újpest FC 1-2, DVTK – Fehérvár FC 4-0).

A két együttes eddig 21-szer találkozott az NB I-ben, a felcsútiak 9-szer, a diósgyőriek 7-szer nyertek, 5 alkalommal pedig döntetlen született. Az egymás ellen Diósgyőrben lejátszott élvonalbeli összecsapásokon a DVTK 6-szor bizonyult jobbnak, 3-szor volt döntetlen, a PAFC 4-szer nyert.

Diósgyőri VTK – Puskás AFC 0-0 – ÉLŐ

Diósgyőr, 5000 néző. V.: Berke (Buzás, Belicza).

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Vallejo, Holdampf – Jurek, Pozeg Vancas, Bényei – Edomwonyi. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Puskás AFC: Pécsi – Maceiras, Szolnoki, Stronati, Ormonde-Ottewill – Favorov, Batik – Komáromi, Nissila, Nagy Zs. – Plsek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Szolnoki a 18., Favorov a 23., Stephen a 25. percben.